Il basket è aggregazione, passione e civiltà. Ciò che è accaduto a Napoli dopo il match della Viola, ospite del “PalaBarbuto“, non te l’aspetti.

Un gruppo di tifosi napoletani ha atteso i reggini che uscendo dal palazzetto e saliti sul pullman per rientrare a Reggio hanno avuto un tentativo di aggressione.

E’ andata relativamente bene , infatti il pullman colpito non è stato quello dove sono saliti i tifosi della Viola, come si evince dal “Mattino” di Napoli in data odierna.

Un episodio evitabile, per uno sport, che è tutt’altro, sinonimo di violenza.