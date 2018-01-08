Tentativo di aggressione degli ultras napoletani ai tifosi neroarancio
Dopo la gara al PalaBarbuto un gruppo di tifosi napoletani ha atteso i reggini all'uscita: colpito un pullman, ma non quello dei tifosi della Viola
08 Gennaio 2018 - 16:03 | di Domenico Suraci
Il basket è aggregazione, passione e civiltà. Ciò che è accaduto a Napoli dopo il match della Viola, ospite del “PalaBarbuto“, non te l’aspetti.
Un gruppo di tifosi napoletani ha atteso i reggini che uscendo dal palazzetto e saliti sul pullman per rientrare a Reggio hanno avuto un tentativo di aggressione.
E’ andata relativamente bene , infatti il pullman colpito non è stato quello dove sono saliti i tifosi della Viola, come si evince dal “Mattino” di Napoli in data odierna.
Un episodio evitabile, per uno sport, che è tutt’altro, sinonimo di violenza.
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