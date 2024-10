Ternana, Bandecchi: ‘Non sono Gesù Cristo, i tifosi mi hanno sputato’

Momento delicatissimo in casa Ternana. La sconfitta inaspettata contro il Cittadella, le dimissioni di Andreazzoli, la contestazione verso Bandecchi che ora coinvolge anche altri settori dello stadio. Sabato pomeriggio si è arrivati addirittura allo scontro tra i tifosi ed il presidente dei rossoverdi. Di seguito il passaggio in conferenza stampa del massimo dirigente che riguarda proprio il post gara: “Mi sono rotto di chi fa lo scemo. Io sono fatto così, oggi mi hanno fatto arrabbiare. C’erano tremila persone in questo stadio, di cui due mila sono rimasti a insultarci. Altro che rifare lo stadio. Può darsi che butto giù questo e non ci ricostruisco nulla. Con i tifosi della Est si è arrivati agli sputi è vero, loro hanno sputato a me e io ho sputato a loro. Perché, secondo voi io sto qui a farmi sputare? Io sono un uomo come gli altri, mica sono Gesù Cristo. Riappacificarmi? I ternani cambiassero atteggiamento, anzi non i ternani, quei quattro che mi stanno rompendo le scatole“.