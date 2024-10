Terremoto a Cardeto, il vicesindaco: ‘Ci siamo svegliati nuovamente col botto’

Esordisce così, ai nostri microfoni, il vicesindaco di Cardeto Francesco Fortugno. Cardeto si risveglia, anche questa mattina, con la paura. E l’allarme tra i cittadini cresce.

“Non si registrano danni fortunatamente ma cresce la paura tra i residenti per la seconda scossa nel giro di due mesi – spiega il vicesindaco Fortugno – La seconda scossa è stata più importante per intensità e molto più vicino alla superficie (4 chilometri) e quindi è necessario approfondire e chiedere a qualche esperto se è una dinamica normale o può rappresentare un campanello di allarme. L’epicentro è nuovamente a Cardeto, e questa volta è più forte e più in superficie. La gente è preoccupata, principalmente gli anziani. Tramite la Protezione Civile adesso chiederemo maggiori informazioni”.