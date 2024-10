Tommy e gli altri, il film sull’autismo arriva a Reggio Calabria

Arriva a Reggio Calabria il tour “Tommy e gli altri nelle Scuole”, che porta il film “Tommy e gli altri”, dedicato al problema dell’autismo in Italia, in venti citta’ italiane, offrendo altrettante proiezioni gratuite ad un totale di circa 5.000 studenti delle scuole Secondarie di II grado.

Dopo l’esordio a Firenze e le tappe a L’Aquila, Palermo, Udine, Genova, Latina, Cagliari, Bari, Roma, Padova, Novara, Torino e Prato si e’ svolta oggi la proiezione a Reggio Calabria.

Il progetto, supportato da Sky Italia in collaborazione con il MIUR, e’ stato presentato in anteprima lo scorso novembre a Roma alla presenza della ministra dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca Valeria Fedeli, che ha definito il film “straordinario da tutti i punti di vista” e ricordato l’importanza di far conoscere a tutti questa realta’.

L’idea del tour, organizzato in collaborazione con Kulta-Scuola Channel, ha preso forma dopo il grande successo di pubblico ottenuto dalla trasmissione del docu-film su Sky Arte HD e Sky Cinema Cult HD lo scorso 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo.

“Tommy e gli altri” racconta il problema dell’autismo in Italia: la legge italiana prevede infatti programmi e cure per questi ragazzi solo fino al compimento dei 18 anni, ma non contempla il caso di persone autistiche adulte. Che cosa succede a questi ragazzi quando diventano grandi? Quali diritti hanno? Dove vanno? Che fanno? Sono alcune delle domande alla quale cerca di rispondere il film, finanziato attraverso una raccolta fondi dalla Onlus Insettopia.

Il documentario porta alla luce storie di isolamento, di integrazione difficile se non impossibile. Protagonisti sono “gli altri”, quegli autistici adulti ai quali, proprio come Tommy, non viene piu’ riconosciuto il diritto a una vita sociale.