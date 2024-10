Torna la “Coppa Città di Reggio Calabria”

Torna nei giorni 01, 02 e 03 giugno la “Coppa Città di Reggio Calabria”. La Gita Sociale per Auto Storiche con Rilevamenti Cronometrici e Rilevamenti di Passaggio organizzata dall’Associazione Vecchie Glorie Auto Storiche (Ve.G.A.S.) di Condofuri è giunta alla sua 7^ edizione.

La manifestazione prenderà il via dal “Porto Bolaro Shopping Center“ ed attraverserà il territorio aspromontano fino a giungere a Cittanova.

Durante tutto il tragitto gli equipaggi, provenienti anche quest’anno prevalentemente dalle varie province calabresi e dalla vicina Sicilia, avranno modo di conoscere ed apprezzare le ricchezze artistiche, culturali ed eno-gastronomiche del territorio.

Le auto si ritroveranno alle 13.00 di venerdì 01 giugno presso il parcheggio del Centro Commerciale dove rimarranno in mostra statica fino alle 16.00. A seguire il corteo si muoverà alla volta di Sant’Alessio d’Aspromonte dove le “vecchie signore” rimarranno in sosta per alcune ore per raggiungere poi, affrontando la prima prova di abilità, il centro di Gambarie d’Aspromonte dove gli equipaggi pernotteranno presso l’Hotel Miramonti. Il sabato 02 giugno i partecipanti avranno modo di visitare il lago di Rumia, il Mausoleo di Garibaldi ed il Villaggio De Leo. Subito dopo il pranzo le “vecchie glorie” si sposteranno a Sant’Eufemia d’Aspromonte e lungo questo tragitto gli equipaggi saranno impegnati nella seconda prova di abilità. Da Sant’Eufemia d’Aspromonte la carovana raggiungerà Cittanova dove, dopo una visita guidata alla cittadina, si darà vita alla terza ed ultima prova di abilità. Al termine gli equipaggi si sposteranno al Park Hotel Uliveto Principessa. La domenica mattina sarà interamente dedicata ad una visita guidata del borgo di San Giorgio Morgeto per poi rientrare per il pranzo e le premiazioni presso il Park Hotel Uliveto Principessa di Cittanova.

La “7^ Coppa Città di Reggio Calabria” gode del patrocinio gratuito della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria ed è stata organizzata con la collaborazione dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e dei Comuni di Sant’Alessio d’Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Cittanova e San Giorgio Morgeto.

Gli organizzatori ringraziano: Associazione Amici del Pulmino, Porto Bolaro Sghopping Center, Hotel Miramonti, Ristorante “Da Mimmo” dei F.lli Carbone, Park Hotel Uliveto Principessa, Club C.A.V.E.S.A. Cittanova, I Sapori del Miele, Autofficina Crucitti, F.lli Barillà Servizi per l’auto, Agenzia Grafica B&P Service e la Protezione Civile della sezione “ I Lupi” di Sant’Eufemia d’Aspromonte che hanno a vario titolo collaborato all’organizzazione dell’evento rendendone possibile la realizzazione.