Torna la grande musica di “Ecojazz” a Reggio Calabria

Anche quest’anno Reggio Calabria sarà avvolta dalle sonorità evocative del grande jazz. Parte infatti sabato 6 agosto la venticinquesima edizione di “EcoJazz”, il festival musicale allestito per la prima volta nel ’92 in memoria del giudice Antonino Scopelliti e di tutte le vittime della criminalità. Organizzata dall’associazione musicale “Art Blakey”, la manifestazione propone per il 2016 un ricco calendario di eventi.

Il primo appuntamento è in programma all’alba di sabato 6 agosto con ‘Il jazz incontra la Fata Morgana’ nella ‘Rotondetta’ del lungomare ‘Falcomatà’ di Reggio Calabria, dove si esibirà la ballerina Svetlana Kozlova. A partire dalle 4.40 la sua danza sarà accompagnata dal sax di Dimitri Grechi Espinoza.

Domenica 7 agosto, alle ore 22.15, nel centro equitazione ‘Foti’ di Pellaro andrà in scena ‘The Beat Goes On’ per le performance di Elisabetta Antonini (voce, composizioni, arrangiamenti), Francesco Bearzatti (sax e clarinetto), Luca Manutza (piano), Francesco Puglisi (contrabasso) e Marcello Di Leonardo (batteria).

Lo stesso centro equitazione ospiterà anche i successivi due appuntamenti (con inizio sempre alle 22.15). Doppio evento lunedì 8 agosto, con il piano di Giampietro Locatelli e il ‘Traditions Today’ durante il quale si esibirà il trio composto da Francesco D’Andrea (piano), Mauro Ottolini (trombone) e Daniele D’Agaro (clarinetto).

Gran finale, dunque, martedì 9 agosto sulle note di Fabrizio Bosso (tromba), Rosario Giuliani (sax), Enzo Pietropaoli (contrabasso) e Marcello di Leonardo (batteria).