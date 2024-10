“Torneo dei Bar” al Reggio Village. Prorogate le iscrizioni

L’obiettivo è quello di regalare piacevoli serate all’insegna del divertimento per tutti i partecipanti e per coloro che andranno ad assistere agli incontri. Al Reggio Village continuano a raccogliersi adesioni che con il trascorrere del tempo stanno portando ad un numero importante di squadre che saranno protagoniste al “Torneo dei Bar” in programma il prossimo 28 di maggio.

E proprio per soddisfare le richieste di tutti, comprese alcune provenienti anche dalla provincia, quindi dare la possibilità di poter aderire senza gli affanni della scadenza, gli organizzatori hanno posticipato la data ultima per le iscrizioni al 14 di maggio.

Si ricorda che per coloro che conquisteranno il primo posto, vi è la possibilità di vincere uno straordinario premio: 10 week end in Sicilia (ogni week end è valido per due persone)

Per informazioni riguardo la quota di partecipazione e le modalità di iscrizione, ci si può rivolgere presso la segreteria del centro sportivo, sito in Viale Messina, Reggio Calabria da lunedi a venerdi ore 14,30-19, oppure chiamare i seguenti numeri: 328.126 76 45 – 333.688 1159.