‘Torneo della Sila’: grande vittoria degli U15 dell’Accademia Granata di Reggio Calabria

Dopo il secondo posto assoluto degli Esordienti U13 della scorsa settimana, gli U15 guidati da mister Angelo Giordano portano a casa la seconda coppa, questa volta la più prestigiosa: primo posto battendo il finale il Marca.

L’Accademia Granata si è presentata sul campo di Moccone con un gruppo importante: ben 30 giocatori iscritti al torneo e due squadre, che per l’occasione sono state distinte utilizzando due nomi di giocatori del Grande Torino, società a cui l’Accademia è affiliata da 3 anni: Mario Rigamonti ed il grandissimo capitano che fu Valentino Mazzola.

Quelli del torneo sono stati 3 giorni carichi di pathos, condizionati da una serie fattori: il viaggio di andata da Reggio Calabria con uno sbalzo di temperatura di più di 20 gradi ed un dislivello di 1.200 metri in altezza, il bellissimo campo a 11 di Moccone in erba naturale reso pesante dalla pioggia, il freddo, più giocatori colpiti da infortuni o da febbre nel weekend.

Ed il finale non poteva che essere sulla stessa lunghezza d’onda: un’emozionatissima lotteria di calci di rigore.

Impossibile non menzionare l’incredibile prestazione del portiere di Gioia Tauro Giuseppe Micò, autore di 4 salvataggi prodigiosi dagli 11 metri che hanno portato al successo finale della squadra.

La vittoria finale è resa ancora più bella dalle prestazioni dell’altra squadra dell’Accademia Granata, capace di vincere e di tenere testa a tutte le compagini avversarie incontrate. Sono arrivate tantissime indicazioni positive dal campo: e la vittoria finale è la vittoria di tutti, delle due squadre, dei genitori al seguito, dei genitori a casa, dello Staff, del Presidente, dello Sponsor.

“Il valore di questa vittoria è grande per una società nata solo 3 anni fa, e per un gruppo, quello degli U15, che lavora insieme solo dal 01 Luglio 2024, con poche partite giocate insieme e nelle gambe. Nel percorso verso la finale superate compagini ben più esperte e rodate come il Katane Soccer di Catania, il Rende e soprattutto il Crotone in semifinale.

A riprova dell’ottimo lavoro di pianificazione portato avanti dalla Presidente Simona Romeo e dal nostro Main Sponsor Policar.

Da Mister Angelo Giordano che ha lavorato duramente in questi primi mesi, da Umberto Amaddeo per la parte atletica ben curata, dal direttore Mimmo Giordano per il grande lavoro dentro e fuori dal campo, da tutti gli altri Mister della squadra rimasti in città.

Un grazie anche a Domenico Bagalà, punto di riferimento della Gioiese calcio, società affiliata all’Accademia Granata, che ha messo a disposizione ancora una volta risorse per raggiungere insieme questo bel risultato. Un grazie finale all’organizzazione, a Davide Cicero e Francesco Casicci per la professionalità, arrivederci al prossimo torneo che molto probabilmente l’Accademia Granata giocherà in Sicilia”.