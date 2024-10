Trapani-LFA Reggio: le analisi contrapposte di Trocini e Torrisi

Ognuno tira l’acqua al proprio mulino e così le dichiarazioni a fine partita tra i due allenatori sono state diverse e decisamente contrapposte. Queste quelle di mister Trocini: “Il risultato è bugiardo, il nostro portiere non ha fatto nessuna parata e siamo andati sotto di tre gol creando anche di più. Per noi un rigore clamoroso, come si fa a non darlo. Nella seconda parte appena siamo partiti subito rigore contro, Porcino dice di avere il braccio attaccato al corpo, poi c’è stata un pò di confusione. Una volta riorganizzate le idee si è creato tanto e fatto gol con Barillà. Seguite poi da quelle del tecnico del Trapani Torrisi, ripresa da trapanigranata.it: “Il Trapani per 70 minuti ha stradominato sulla LFA Reggio Calabria, non rischiando nulla. La squadra si approcciata bene ad una partita di cartello, dopo il 3-0 abbiamo avuto due occasioni limpide per il 4-0. Poi ci siamo un po’ rilassati e abbiamo concesso campo. Alla fine è stato un successo meritato. Abbiamo preparato la partita in maniera eccezionale.

Abbiamo mostrato autorità. Sono contento per la prova della squadra. Abbiamo l’80% di possibilità di vincere il campionato, ma pensiamo comunque alla prossima sfida. Ci aspettano sette finali, vediamo l’obiettivo all’orizzonte e non bisogna abbassare l’attenzione. La squadra, però, ha fame, ha voglia di dominare. Noi eravamo due e loro tre e non si è notato. Il gol di Acquadro era stato studiato in settimana. Tatticamente siamo stati devastanti, ci siamo portati la rabbia dopo il pari contro l’Igea Virtus“.