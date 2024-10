Tre giorni di  Open Day – Porte aperte  al “Nostro – Repaci“ di Villa San Giovanni

Tre giorni di Open Day – Porte aperte all’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci“ di Villa San Giovanni: giovedì 18 gennaio, sabato 27 gennaio e venerdì 2 febbraio 2018 dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado e i loro genitori sono invitati dalla Dirigente prof.ssa Maristella Spezzano a visitare durante le giornate di “Open day” la sede del Liceo ”Nostro” di via Zanotti Bianco e la sede dell’ITE “Repaci” di via Mons. Bergamo pal. Ranieri, ubicate in zona centrale e facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici, entrambe attrezzate di Lim nelle Aule didattiche, di Laboratori e Sala proiezioni e conferenze.

Il “Nostro – Repaci”, polo culturale sul territorio dell’hinterland villese, è una scuola d’eccellenza, un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica e tecnologica, aperta al dibattito sulle grandi questioni civili ed etiche; pone tra i principali traguardi formativi l’educazione alla tolleranza, alla cittadinanza europea e all’inclusione sociale.

È una scuola che dà molte opportunità: è centro di preparazione Esami Cambridge English, è accreditata come sede di esami AICA per il rilascio della certificazione ECDL, partecipa a progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR, aderisce a Reti di scuole e collabora con Enti esterni.

L’offerta formativa della scuola è molto ampia e variegata; i ragazzi potranno scegliere il corso di studi che prediligono tra il Liceo Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze applicate, Sportivo, Scienze umane, Economico sociale, e l’Istituto Tecnico Economico–Amministrazione,Finanza e Marketing e Turismo.

L’Istituto dà una solida formazione culturale, professionale e umana; la didattica inclusiva e laboratoriale praticata dai docenti si è rivelata vincente, come dimostrano i prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e regionale, gli eccellenti punteggi agli Esami di Stato e i risultati delle prove INVALSI per Italiano e Matematica “significativamente superiori” alla media della Calabria, del Sud e delle isole e dell’Italia.

Nelle tre giornate di Open Day ad accogliere i genitori e gli studenti che si apprestano a scegliere la scuola secondaria di secondo grado saranno la Dirigente, i docenti, gli studenti dell’Istituto che illustreranno le attività didattiche, i piani di studio, l’ampliamento dell’offerta formativa, gli sbocchi professionali e le strutture, attrezzature e servizi della scuola (Libri in comodato d’uso, Registro elettronico ecc.) e i numerosi progetti per il prossimo anno scolastico 2018/2019 : corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e informatiche, potenziamento disciplinare, visite guidate sul territorio, viaggi studio e viaggi d’istruzione, incontri con esponenti del mondo della cultura e della ricerca scientifica, Giochi sportivi studenteschi, Attività Sportive praticate nella Palestra recentemente ristrutturata, Robotica, partecipazione a Concorsi culturali, Certamina di lingue classiche, Olimpiadi di Italiano, di Astronomia, di Scienze naturali, di Filosofia, Laboratori teatrale, musicale, multimediale per la valorizzazione delle Eccellenze.

Alle giornate di “Porte aperte – Open Day“ sarà presente anche personale tecnico e amministrativo che, a richiesta, supporterà i genitori per l’iscrizione on line.

Le sedi potranno anche essere visitate, previo appuntamento, tutti i giorni fino al 6 febbraio 2018, ultimo giorno utile per l’iscrizione on line.