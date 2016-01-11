Tripudio neroarancio per i beniamini di sempre

di Domenico Suraci – Doveva essere un grande successo e lo è stato. L’old star game che si è svolto al PalaCalafiore ha regalato sorrisi, emozioni ed anche qualche lacrima. Cinquanta sono gli anni della Viola Reggio Calabria fondata nel 1966 dall’indimenticato Piero Viola. Presenti ieri negli spalti il fratello, Giuseppe Viola e l’ingegnere Giovanni Scambia, due veri capisaldi dall’epica storia neroarancio.

Protagonisti assoluti dell’evento i giocatori, Avenia, Li Vecchi, Giuliani, Lamma, Spangaro, Attruia, Porto, Famà, Laganà, Hugo Sconochini e lo storico capitano Sandro Santoro. Il coach per antonomasia Tonino Zorzi non si risparmia con i suoi giocatori, riprendendoli e rimproverandoli nella varie fasi di gioco che per la cronaca è finita con la vittoria della nazionale italiana over 45, anch’essa ricca di campioni, uno per tutti Antonello Riva che ancora dimostra dei fondamentali da fare invidia a qualsiasi giocatore di basket.

Strepitosa anche la coreografia della “Massimo Rappoccio”, ricca di bandiere storiche, come i cori intonati a favore di Santoro, Tolotti e tanti altri campioni che hanno riportato indietro nel tempo la memoria di tutti i tifosi reggini.

L’incasso dell’evento organizzato da Ale Nava verrà devoluto ad Operation Smile, associazione che ha come presidente Santo Versace, quindi doppia valenza per questo straordinario, entusiasmante e riuscito appuntamento con la storia.

Foto di Giovanni Mafrici – basketinside.com