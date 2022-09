Politiche - Caos seggi ed assegnazioni, Tucci (M5S) chiarisce: 'Io già eletto'

Una legge elettorale che definire imbarazzante è poco, ha causato nelle ultime 24 ore il caso riguardo l'assegnazione dei seggi. A livello nazionale, il 'Senatùr' Umberto Bossi è passato dalla delusione per la mancata elezione alla gioia per la riconferma, in Calabria è toccata ad Enza Bruno Bossio dover salutare il Parlamento.

Testate nazionali e locali hanno riportato dell'esclusione di Enza Bruno Bossio, esponente del Pd, in favore di Riccardo Tucci del Movimento 5 Stelle.

Il deputato uscente del Movimento 5 Stelle entrerà nuovamente in Parlamento rappresentando la Calabria, non in luogo di Bossio bensì al posto di Federico Cafiero de Raho. Il seggio del magistrato antimafia infatti scatterà per l’Emilia Romagna dove è stato eletto nel collegio plurinominale.

Attraverso una nota, Tucci nelle ultime ore aveva raccontato della soddisfazione per la rielezione.

“È fatta. Grazie allo strepitoso risultato ottenuto a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e reso possibile da una campagna elettorale condotta magistralmente dal nostro leader Giuseppe Conte, siederò per la prossima legislatura su uno scranno di Palazzo Montecitorio per rappresentare gli interessi dei calabresi. Sono contento del risultato a riconferma mi inorgoglisce, ma mi inorgoglisce ancor di più poter rappresentare la prima forza politica (e la seconda nell’intero collegio) in una città, Vibo Valentia, dove il centrodestra è andato molto più forte che altrove”, le parole di Tucci.

Il diretto interessato però ai microfoni di CityNow chiarisce l'equivoco per quanto accaduto.

"L'elezione di Cafiero De Raho in Emilia Romagna ha fatto salire di una posizione Vittoria Baldino, passata da seconda a prima, e il sottoscritto passato da terzo a secondo. Il terzo seggio del M5S -spiega Tucci- sarebbe dovuto andare ad Anna Laura Orrico, ma lei ha vinto il collegio uninominale a Cosenza, quindi il seggio rimane 'vacante' e viene assegnato al miglior uninominale perdente".

Il giovane politico vibonese prosegue nel racconto di una legge elettorale intricata e folle. "A quel punto il seggio sarebbe spettato a Vittoria Baldino, che però come già detto è stata eletta al proporzionale, di conseguenze si passa al secondo perdente, ovvero Elisa Scutellà (candidata nell’uninominale nel collegio di Catanzaro, ndr) che si guadagna così l'elezione".

Eligendo ha contribuito a rendere ancora più confusionaria la situazione, la piattaforma però non può automatizzare alcune assegnazioni piuttosto discutibili della legge elettorale. Una volta modificata l'assegnazione del seggio di Cafiero De Raho dalla Calabria all'Emilia Romagna, il meccanismo definito 'flipper' sistemerà tutte caselle seguenti, con l'elezione di Elisa Scutellà. Riccardo Tucci, unico eletto per la Calabria Sud del Movimento 5 Stelle, ai microfoni di CityNow assicura che porterà a Roma "tutte le istanze del territorio, seguendo con attenzione e da vicino le problematiche della nostra regione".