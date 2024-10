Ufficiale: Reggina, De Francesco raggiunge un campione del Mondo

Mancava, solamente, la fumata bianca. Che è arrivata nel corso del primo pomeriggio di oggi: Alberto De Francesco lascia Reggio Calabria e la Reggina per passare allo Spezia Calcio. Con un doppio comunicato, infatti, i due club – tramite i propri siti ufficiali – hanno definito la trattativa.

La Reggina 1914 comunica di aver ceduto Alberto De Francesco a titolo definitivo allo Spezia Calcio. La società ringrazia il capitano amaranto per la professionalità dimostrata durante la propria permanenza a Reggio Calabria e gli augura le migliori soddisfazioni personali. (tratto da reggina1914.it)

Il calciatore romano, dunque, saluta la maglia amaranto dopo una stagione e mezza, in cui ha totalizzato 61 presenze e 6 reti fra campionato e Coppa Italia Serie C. In Liguria, il centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Lazio, troverà ad attenderlo l’esperienza di un campione del Mondo come Gilardino, anch’egli Alberto.

Gli aquilotti, inoltre, guidati da Fabio Gallo, sono attualmente ottavi nel campionato cadetto e, finisse oggi il campionato, sarebbero l’ultima squadra ad aver accesso alla griglia dei playoff. Tramite i profili social del club spezzino, il ragazzo – allenatosi già oggi agli ordini del suo nuovo tecnico – ha salutato tramite un breve video i tifosi liguri, dandogli appuntamento allo stadio Picco.