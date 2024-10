Ultim’ora da Rieti: rischio 0-3 a tavolino

Al momento la gara non avrà luogo. Tempo 45 minuti per risolvere il problema

Come comunicato dal Direttore Generale Andrea Gianni in diretta su Reggina TV, al momento, la gara tra Rieti e Reggina al momento non si disputerà.

Il dirigente amaranto ha dichiarato che il direttore di gara, avrebbe trovato nella distinta presentata dal Rieti alcune irregolarità che dovranno essere risolte entro 45 minuti.

Il tecnico designato, Luciano Pezzotti, non avrebbe i requisiti richiesti per guidare una formazione di serie C.

Se la gara non avrà luogo, la Reggina vincerà 0-3 a tavolino.