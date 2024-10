ULTIM’ORA – Reggio, Consiglio dei Ministri: slitta appuntamento in Prefettura

E’ slittato alle ore 15 l’inizio del Consiglio dei ministri, inizialmente convocato per le ore 13.00 di oggi. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arriverà nella città dello Stretto alle ore 13 circa ed insieme al ministro della Salute Giulia Grillo, visiterà il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”. In seguito, si recherà presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria per poi recarsi in Prefettura.

Leggi anche

Il Ministro Matteo Salvini è atterrato a Lamezia e si recherà prima del Consiglio a San Ferdinando, per una visita nella tendopoli.