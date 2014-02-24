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Un giorno per la nostra città’: gli amaranto visitano il Centro Tripepi-Mariotti ed il reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti

I calciatori della Reggina, guidati da Di Michele, trascorrono la mattinata con i ragazzi del Centro Tripepi-Mariotti e nei reparti pediatrici

24 Febbraio 2014 - 16:06 | di Redazione

La Reggina al Centro Tripepi-Mariotti per il progetto Un giorno per la nostra Città

Una lunga, emozionante mattinata ricca di sorrisi quella appena trascorsa dalla Reggina. Gli amaranto al completo, capitanati da David Di Michele ed alla presenza di tutti gli effettivi a disposizione di mister Gagliardi, hanno aderito al progetto “Un giorno per la nostra Città”, promosso dalla Lega Serie B, che ha coinvolto un totale di mille persone tra atleti, tesserati e staff di tutte le 22 società che partecipano al campionato cadetto.

Il gruppo amaranto, cui si è unito anche il Presidente Foti, ha visitato il Centro Tripepi-Mariotti dove opera l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni. Nelle ore trascorse in compagnia dei ragazzi, i calciatori amaranto hanno partecipato a diverse attività ludiche, in un clima di assoluta, piacevolissima convivialità. Successivamente, la comitiva del Club dello Stretto si è trasferita agli Ospedali Riuniti dove ha visitato i Reparti di Pediatria ed Ematologia Pediatrica.

Si concretizza ancora una volta uno dei principi della Lega Serie B, raccolto dalla Reggina da sempre in prima linea per le iniziative a favore del territorio che ha l’onore di rappresentare, che dalla sua costituzione nel 2010 ha assunto un ruolo attivo nella promozione delle comunità, rinsaldando il rapporto con le istituzioni e le realtà locali.

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