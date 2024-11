Un nuovo spazio di coworking a Reggio Calabria

Ha aperto i battenti “DNA +”, spazio di coworking ospitato a Reggio Calabria presso il Centro Servizi e Ricerche “L’Acquario” (Via Modena Ciccarello, nei pressi del Cinema Multisala). Un ambiente di lavoro open space dove liberi professionisti, organizzazioni e imprese possono sviluppare in modo più efficace ed efficiente le proprie attività. DNA+ è uno spazio a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, in forma occasionale o continuativa, con delle postazioni di lavoro accessoriate e attrezzate di ogni comfort, con dotazione di servizi personalizzabili su richiesta.

La logica del coworking è quella di favorire l’incontro e la relazione fra professionisti che, in stile collaborativo ed informale, leggono nella condivisione di idee, progetti e soluzioni la risposta più efficace alle esigenze di sviluppo innovativo del proprio business.

Le quote associative per accedere ai servizi sono costruite per garantire un notevole risparmio nei costi di gestione della propria attività a qualunque professionista sia in cerca di un ufficio, di una postazione di lavoro, di una sala riunioni in un contesto prestigioso e suggestivo. I locali del Centro Servizi “L’Acquario”, eccellenza architettonica della città e modello di innovazione nel campo dell’efficienza energetica, offrono infatti ambienti di lavoro belli, luminosi e colorati.

DNA+ opera all’interno di un network di organizzazioni ed aziende dinamiche ed attente allo sviluppo del territorio e offre la possibilità, all’interno dei propri spazi, di organizzare eventi e fruire di occasioni di formazione sui modelli più avanzati ed innovativi di business.

Per maggiori informazioni si può contattare il 340.4897639/0965.595032.