Un uovo per l’Hospice – Percorrendo insieme la Via delle Stelle.’ Anche il Leo Club di Reggio partecipa all’iniziativa.

Come ormai da tanti anni anche in prossimità di questa festività pasquale il Leo club ‘Vittoria G.S. Porcelli’ non manca all appuntamento con l’Hospice di Reggio Calabria per partecipare all iniziativa ‘Un uovo per l’Hospice’. I giovani soci del Leo club si sono ritrovati nella struttura di via delle stelle dove hanno acquistato e fatto acquistare più uova pasquali possibili. Grande soddisfazione per la presidente Valeria Borruto che ricorda come partecipare attivamente a queste iniziative e’ un piccolo modo per stare più vicini ai volontari dell’Hospice che amorevolmente si prendono cura di chi soffre.