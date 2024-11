Una dozzina per l’Ail: domenica 15 dicembre la presentazione del calendario al palazzo della provincia di Reggio Calabria

Dopo il successo della prima edizione, torna il calendario “Una dozzina per l’Ail”. Lo scorso anno gli organizzatori, grazie alla vendita del calendario, realizzato da alcuni talenti reggini, sono riusciti ad acquistare, con l’intero ricavato, per il reparto di Ematologia dell’ospedale “Bianchi-Melacrino-Morelli”, un macchinario di sanificazione per aria e persone, numerosi presidi medici, ma anche attrezzature ludico-ricreative per bambini.Quest’anno il tema dell’iniziativa è “l’umanità”, quella rivolta a chi ancora bambino, quotidianamente lotta per sopravvivere, quando la sua età, invece, dovrebbe regalare solo gioia e sorrisi spensierati. “Al di là di definizioni contemporanee e filosociologiche, altisonanti o scientifiche, la nostra idea di umanità oggi è Giulia*. Giulia attaccata ai tubi, Giulia che non può toccare nulla ma che ha voglia di andare a scuola. Lì, immersa in colorati disegni e globuli impazziti, lì, con l’amore dei suoi cari e di lavoratori sorridenti, a volte molto stanchi, che le stanno accanto. Se una maestra andrà nella sua stanza ad insegnarle tutto quello che ormai ci appare scontato, se potrà giocare, fare musica ed avere gli adeguati strumenti medici per continuare a lottare come fanno i suoi eroi del mondo animato, lo dobbiamo ai suoi umanisti. Partecipare, condividere, capire l’importanza dell’aiutare e trarre soddisfazione nel dare, fa parte dell’umana natura, vorremmo ricordarlo insieme, ogni giorno e con noi per tutto il 2014!”.Quest’anno, come lo scorso, alcuni artisti reggini hanno donato le loro opere all’iniziativa ed a loro si sono aggiuti nuovi fotografi: “Il primo grazie va agli umanisti fotografi che anche quest’anno hanno voluto regalare il proprio contributo al calendario. E’ una collaborazione che va oltre lo scatto. E’ il dono del tempo, della passione, della genialità, della timidezza, della professionalità e dell’amicizia che c’hanno messo. Dunque grazie ad Andrea Cannizzaro, Loredana Guinicelli, Fabio Itri, Domenico Lofaro, Raffaele Mortelliti, Enzo Penna. A loro si sono aggiunti i nuovi amici isolani Nino Bartuccio e Gianmarco Vetrano con sicula energia e ferry boat”. Il calendario sarà presentato Domenica 15 Dicembre alle ore 18.00, presso la sala delle mostre della Provincia di Reggio Calabria, dove, sarà possibile apprezzare anche una collettiva di fotografi europei, che hanno messo i loro scatti a disposizione dell’umanità.*Giulia è un nome di fantasia. Giulia è la lotta contro la malattia.