Una pessima Viola viene sconfitta in casa da Latina

La Bermè Viola Reggio Calabria incassa una sonora sconfitta di fronte al pubblico di casa. Il punteggio (62-81) dimostra come Latina, sebbene disponesse di un roster rimaneggiato abbia pienamente gestito sul finale la partita prima di +14, poi di definitivi 19 punti, nonostante la rimonta dei neroarancio, avvenuta nel secondo quarto che si è concluso sotto di un punto per i reggini (34-35). Dopo l’intervallo le numerose triple ed altrettanti tiri piazzati degli avversari hanno annullato qualsiasi speranza dei padroni di casa. Il risultato è un’uscita dal campo con tanti fischi, ed invece molti applausi per la squadra ospite che si è dimostrata compatta e reattiva nei momenti giusti ottenendo la meritata vittoria.

Le reazioni di presidente e general manager

Dura le reazione del Presidente Branca che dichiara: “Ci sarebbe da chiedere scusa per la prova indecorosa offerta dalla squadra. Questo è un richiamo pubblico ai giocatori, devono prendersi le loro responsabilità. Una squadra di ‘fighette’ non la voglio, bisogna prendere esempio dalla Viola femminile o in carrozzina. Non ho visto uomini in campo, ci sono giocatori coccolati e pagati che se non cambiano atteggiamento posso andarsene. Abbiamo fatto i salti mortali per allestire una rosa che potesse giocarsela alla pari con tutti, questa squadra non gioca alla pari delle avversarie perché non c’è con la testa”.

Dello stesso avviso il GM Gaetano Condello: “Questa squadra non ha dimostrato nulla. E’ apparsa in difficoltà in tutte le fasi di gioco ed in tutti i reparti, non ha messo in mostra l’esperienza che avrebbe. Tutto ciò è inaccettabile. Se domani ci sarà da cambiare qualcosa siamo pronti a farlo, domani inizerà un serio confronto ed oggi ci prendiamo i meritati fischi del Pentimele”.

Ed infine le parole molto dure del Coach Benedetto: “Non mi è mai capitato di dover commentare una gara del genere. Non ci sono giustificazioni, quelle le trovano gli uomini deboli. La verità è che in pochi sentono la maglia, Lupusor è stato il migliore perchè ci ha messo voglia e intensità. Reggio Calabria e i tifosi della Viola non meritano questo spettacolo, i fischi del PalaCalafiore sono meritati. Latina aveva qualche difficoltà ma ha lottato, cosa che non abbiamo fatto noi. Le responsabilità sono di tutti”.

Dunque appuntamento per un pronto riscatto, alla prossima partita contro Mens Sana Siena in diretta televisiva SKY, domenica 8 novembre alle 14:15.

Tabellino

Bermè Viola Reggio Calabria – Benacquista Latina 62-81

Parziali: 14-23, 34-35, 51-58, 62-81

Arbitri: Ursi Stefano di Livorno (LI), Solfanelli Leonardo di Livorno (LI) e Scudiero Davide di Milano (MI)

Bermè Viola Reggio Calabria: Mordente 4, Rullo 12, Crosariol 7, Brackins 14, Spinelli 5, Pandolfi ne, Costa, Lupusor 15, Ghersetti 5, Sindoni ne Coach: Giovanni Benedetto

Benacquista Latina: Mei 10, Veccia 11, Tagliabue 4, Uglietti 10, Mosley 12, Piccinini ne, Tavernelli 17, Pastore 17, Di Ianni ne, Manzi ne Coach: Franco Gramenzi