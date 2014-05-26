Una serata di danza e musica per beneficenza al Politeama Siracusa

Cantanti e ballerini locali e le gemelline di «Ti lascio una canzone» sul palco per aiutare l'associazione Angeli Bianchi

Una serata magica, di grande spettacolo dove danza e musica si fondono per centrare un obiettivo benefico. Mancano pochi giorni e al teatro Siracusa, prenderà forma “Un varietà per la solidarietà” in scena venerdì 30 Maggio alle ore 21,30 e che vanta la direzione artistica SiglaEffe Spettacoli di Renato Funaro.

Sul palco, si alterneranno per due ore, cantanti e ballerini locali pronti a regalare al pubblico forti emozioni e tanto divertimento. Lo spettacolo, condotto da Mariangela Zaccuri e Elisabetta Cosentino con la partecipazione di Peppe Plutino, vedrà alternarsi gli artisti Alessi Digiò, Melania Guerrisi, Rosy Morgante, Gianfranco Scaramozzino, Nazzareno Catalano, Chiara Furfari, Katia Crocè, Mafalda Toscano. Ospiti della manifestazione le due gemelline Chiara e Martina Scarpari direttamente dal programma televisivo “Ti lascio una canzone”. Musica ma anche buona danza con la compagnia Sintesi di Armando Gatto e il centro Danceness di Silvana Iacopino.

È il desiderio di compiere un gesto di amore e di solidarietà che ha spinto il promoter Funaro a creare uno spettacolo che non solo metterà in mostra artisti che hanno bisogno di questo tipo di eventi per esibire il loro talento ma anche aiutare l’associazione “Angeli Bianchi” impegnata alla solidarietà, tutela dei minori e pronta ad aiutare chi vive nel buio della solitudine. Parte del ricavato sarà quindi devoluto in beneficenza all’associazione Angeli Bianchi che porterà avanti progetti e iniziative di alto spessore solidale. “Un varietà per la solidarietà” metterà in scena travolgenti emozioni che prenderanno vita, oltre che nei corpi dei ballerini, nella voce dei cantanti intrecciandosi in quella passione che sarà filo conduttore della serata.