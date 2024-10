Una settimana da Zio…Fedele: ecco gli appuntamenti. Protagonista anche il Moscow Mule

Settimana ricca di appuntamenti da Zio Fedele! Il bistrot di via Zaleuco ha pensato davvero a tutti con eventi per "tutti i gusti"

Settimana ricca di appuntamenti da Zio Fedele! Il bistrot di via Zaleuco ha pensato davvero a tutti i suoi avventori ed ha scelto con cura di organizzare degli eventi per “tutti i gusti”.

MARTEDI’ 09 aprile

Si comincia domani, martedì 9 aprile, alle ore 21:30 con un evento musicale che vedrà protagonista il duo “Pasquale & Carmelo un accordo e due chitarre”.

GIOVEDI’ 11 aprile

Giovedì 11 aprile invece, Zio Fedele organizza un evento inedito: la cena con delitto. Il gioco è amato da tantissimi reggini che finalmente potranno riunirsi in un locale del centro città per trascorrere una serata diversa dal solito. L’appuntamento è alle ore 21:00. Gli affezionati clienti del bistrot e tutti i reggini sono invitati a risolvere il caso del secolo.

Chi ha ucciso Walter Ualter (stavola)?

Metti alla prova le tue abilità investigative ed il tuo intuito, aiutando il detective Conad a sbrogliare la matassa ed assicurare alla giustizia il killer.

Per l’occasione sarete liberi di scegliere un menù alla carta (per la partecipazione al gioco è previsto un contributo di 5€) o di utilizzare il menù fisso scelto dallo Zio per voi:

Hamburger o tagliere;

patatine;

birra o calice di vino;

gioco

In questo caso il costo sarà di €20.

Per quanto riguarda invece il dress code, Zio Fedele vi invita a lasciare a casa la monotonia per vestire invece i panni delle pin -up e del Fonzie che è in voi. Trattandosi di una storia ambientata negli anni ’50, il tema sarà infatti queoo di “bulli e pupe”.

I posti sono limitati perciò affrettatevi a prenotare!

VENERDI’ 12 aprile

Potremo dire che da Zio Fedele è sempre fine settimana, data la mole di eventi che il locale organizza anche durante i giorni feriali. Ma il weekend vero e proprio inizia venerdì alle ore 19:00. Il 12 aprile, il bistrot di via Zaleuco festeggia la giornata mondiale dei viaggi, dell’uomo nello spazio. Per l’occasione Zio Fedele desidera ricordare Jurij Gagarin, il primo uomo russo a viaggiare nello spazio, con il famoso cocktail ‘Moscow Mule‘. Per la serata è prevista anche la partecipazione di Cuturissi, con music selector Heavid Saihnt & Saverio Canale.

SABATO 13 aprile

Zio Fedele non allieta solamente le vostre serate, ma è a vostra disposizione anche per la pausa pranzo.

DOMENICA 14 aprile

Le domeniche sono ormai un must dello Zio, che di settimana in settimana propone nuovi piatti e nuove combinazioni per non smettere mai di stupirvi. L’appuntamento è sempre ‘doppio’: a pranzo con un menù ricco di piatti tradizionali rivisitati e a cena con il concerto dei “Los Perdidos” ukulele trio.