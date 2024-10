Carbonara Day, il mondo festeggia il piatto italiano. A Reggio Calabria si festeggia da Zio Fedele

Il #carbonaraday è la giornata interamente dedicata a uno dei piatti più amati e discussi della cucina del nostro Paese. Il modo migliore per festeggiare? Da Zio Fedele. Ecco il programma

Il 6 aprile si celebra il “Carbonara Day”, la ricorrenza di una delle ricette italiane più amate al mondo voluto da AIDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) e IPO (International Pasta Organisation), che in questa data hanno deciso di unire gli appassionati di tutto il mondo.

Nella scorsa edizione 83 milioni di utenti nel mondo hanno aderito sui social con #CarbonaraDay e una foto.

E anche a Reggio Calabria quest’anno si festeggia il #CarbonaraDay2019. L’organizzatore dell’evento è Zio Fedele che per l’occasione ha unito le migliori realtà del settore per confezionare e servire ai propri amici la miglior carbonara mai assaggiata prima.

Sabato 6 aprile il noto locale reggino Zio Fedele celebra sia a pranzo che a cena questo fantastico piatto tricolore in collaborazione con:

Pastificio Graziano srl (pasta gourmet con le migliori semole di grano duro, impastate lentamente, solo con acqua delle sorgenti dei monti irpini).

Macelleria Scirtò Antonio (Manazza) (Guanciale Dop ideale per ottenere la croccantezza caratteristica essenziale per questo piatto)

Frutteria Prima Scelta di Ripepi (Pepe Nero e uova freschissime Km0)

Condemi Group (Attrezzi e pentole professionali da cucina).

Horecando S.r.l. (Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche fornirà le etichette di vino adatte a gustare la carbonara).

I migliori marchi del nostro territorio si preparano dunque a creare la miglior carbonara dell’anno, solo da Zio Fedele.

Vi aspettiamo sabato 6 aprile per gustare la nostra carbonara in totale relax e armonia fatta di tradizione, qualità e amore.

Per info e prenotazione 339.3149207

E domenica si torna con il consueto doppio appuntamento domenicale dallo #zio

-PRANZO ore 13.00

un menù ricco dai piatti tradizionali rivisitati come sa fare lo zio

-CENA ore 21.30

Concerto con gli “On The Clouds“? in chiave acustica i grandi successi della musica internazionale rock-blues

Perché Zio Fedele non è un bar non è un ristorante non è un pub ma un emozione… #ziofedelefamilybistrot #ziofedele #ilmodogiustodistareinsieme