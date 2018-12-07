“E finalmente sono riuscita a cenare da Zio Fedele…credo di aver mangiato uno dei migliori hamburger della mia vita. Hamburger di salsiccia, peperoni, cipolla e cheddar…era pure leggero ma capisco che, essendo io calabrese, non mi crederete. Però lo è. Patate fritte vere e strepitose. Volendo, si possono fare i tris di mini hamburger. Ovviamente c’è molto altro…oltre le tette di Janette brandizzate, intendo. Fedele tanto ❤ da tempi non sospetti. In Zaminga Family, i trust!”

E’ il post schietto e sincero, con tanto di foto, apparso qualche mese fa sul profilo Facebook della madrina di Radio Capital e reggina doc Mary Cacciola. Senza dubbio una delle migliori recensioni, tra le tante, che testimoniano meglio di ogni altra parola, lo stile e la filosofia di un locale, ormai arcinoto a Reggio Calabria.

Un luogo cult per i giovani reggini

Zio Fedele è diventato, nel giro di pochi mesi, uno dei punti di riferimento per migliaia di giovani reggini (e meno giovani) che hanno trovato nella ‘casa’ di ‘Zio Fedele‘ un luogo intimo, accogliente, fatto di semplicità, amore per la propria terra e tanta, tanta professionalità.

Non è azzardato definire ‘Zio Fedele‘ già un luogo cult di Reggio Calabria. L’arredamento originale con pezzi unici, ideato dal designer di fama internazionale, nonché nipote di zio Fedele, Antonio Aricó e realizzato dal nonno Sciao (capostipite della famiglia Zaminga che insieme alla nonna Vittoria ha portato avanti l’ambizioso progetto). E ancora cibo ‘strepitoso‘ e personale ‘da film’ fanno di ‘Zio Fedele‘ uno di quei luoghi da inserire nella ‘Lonely Planet reggina‘. Impossibile infatti pensare di fare tappa a Reggio Calabria e non andare da ‘Zio Fedele‘.

Un luogo dunque da visitare e ‘gustare’ in cui si dispensano sorrisi e buon cibo.

Un mese da Zio: il calendario di dicembre

A dicembre da ‘Zio Fedele‘ vi aspetta ‘Un mese da Zio…‘. Un calendario di eventi organizzato per festeggiare il primo Natale del locale di Via Zaleuco.

Già a partire da domani (sabato 8 dicembre) aprirà anche a pranzo. Dalle 11:00, tutti i giorni, i clienti, anzi gli amici di Zio Fedele potranno accomodarsi all’interno dei locali per essere coccolati con gustosissimi dolcetti home made, tè, tisane e tutto quello che un bar può offrire con ottimi pranzi a base di prodotti tipici e ricercati.

Dalle prime ore pomeridiane si potranno gustare diversi tipi di tè e cioccolate calde accompagnate da un narghilè alla menta. Alle 18:00 e fino alle 20:30 si continua con l’happyhour (8€ tagliere+drink) e poi per la cena c’è l’imbarazzo della scelta.

Menu, pinsa romana ed eventi culturali

Dai miniburger alle terrine, dai primi alle proposte di carne fino al panino col pesce spada. E da domani da Zio Fedele Vi aspetta anche la Pinsa romana.

Il tutto contornato da eventi culturali. Mostre di artisti locali, dibattiti, spettacoli per bambini con bolle magiche e giganti. ‘Zio Fedele’ sarà anche una delle location dello ‘Zamundo festival’.

Perché ‘Zio fedele’ non è un bar, non è un pub, non è un ristorante, non è un bistrot ma è una casa un’emozione, un ritrovo, una famiglia…

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