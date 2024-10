Reggio, serata storica in Via Zaleuco. Marcello Fonte abbraccia Zio Fedele

1) Ritira il tuo adesivo al tavolo ESN2) Trova il tuo partner corrispondente e scatatevi una foto insieme3) Segui le pagine Instagram @ESNRhegium e @ziofedelebistrot4) Carica la foto su Instagram con l’hashtag #ESNCountryContest taggando le nostre pagineDo you know a language, but have you never had a chance to practice?Would you like to practice your Italian with native speakers who can help you with little tricks?Finally, and more importantly: do you want to meet new people?Then the tandem of ESN Reggio Calabria is what you needed!WHEN?Wednesday, 3 at 22:00Where?Zio Fedele #FamilyBistrot #loZIOpoliglotta

Photo Contest

1)Retrieve your sticker at the ESN table

2)Find your personal partner and take a photo together

3)Follow the Instagram pages @ESNRhegium and @ziofedelebistrot

4)Upload your photo on Instagram with the hashtag #ESNCountryContest and tag our pages

ESP

¿Conoces un idioma pero nunca has tenido la ocasión de practicarlo?

¿Te gustaría practicar tu italiano con un hablante nativo que te pueda ayudar con pequeños trucos?

Más,y aún más importante:¿Quieres conocer a gente nueva?

Pues el tandem de ESN Reggio Calabria es lo que necesitas!

¿Cuándo?

Miércoles 3 a las 22:00

¿Dónde?

Zio Fedele #FamilyBistrot #loZIOpoliglotta

Photo Contest

1)Recoge tu adesivo en la mesa ESN

2)Busca tu pareja correspondiente y hazte una foto con él

3)Sigue las páginas Instagram @ESNRhegium e @ziofedelebistrot

4)Sube la foto en Instagram con e hashtag #ESNCountryContest etiquetando a nuestras páginas