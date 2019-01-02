Unione Consumatori: ‘Frecciargento Reggio-Roma mai in orario’
Secondo quanto denunciato dall’Udicon la tratta Roma-Reggio Calabria sarebbe una delle più colpite d’Italia per ritardi in partenze e all’arrivo
02 Gennaio 2019 - 19:14 | Comunicato
“Ogni settimana ci giungono segnalazioni per ritardi sulla tratta che percorre il Frecciargento da Roma a Reggio Calabria e viceversa”. E’ quanto denuncia il presidente nazionale Udicon, l’Unione dei consumatori, Denis Nesci.
“In particolare – sottolinea in una nota – i giorni più colpiti sono il venerdì e la domenica, ma non sono gli unici. Proprio questa mattina, il treno che dalla stazione di Roma Termini doveva partire per Reggio Calabria alle 8:53, è partito con 25 minuti di ritardo ed attualmente risulta aver accumulato oltre 60 minuti, recando numerosi disagi ai passeggeri che dovevano raggiungere la loro destinazione entro un certo orario”.
Una delle tratte più colpite d’Italia
Secondo quanto denunciato dall’ Udicon la tratta Roma-Reggio Calabria sarebbe una delle più colpite d’Italia per ritardi in partenze e all’arrivo.
“Il tutto viene giustificato – aggiunge Nesci – dalla classica voce registrata che segnala che c’è stato un ritardo nella composizione del treno o un problema infrastrutturale”.
La richiesta di Nesci e il monitoraggio quotidiano
Nesci si chiede quindi come è possibile che questi eventi si ripetano in maniera costante.
“La situazione monitorata ormai da diverso tempo sta diventando davvero molto grave, i cittadini pagano un biglietto, per altro dal prezzo molto alto, per avere poi un servizio che non è quello promesso da Trenitalia – continua Nesci – se questa tratta non può essere compiuta frequentemente in quel dato lasso di tempo, si cambi la durata del viaggio e parallelamente il prezzo del biglietto. Inizieremo un monitoraggio quotidiano dei treni che in maniera seriale recano disagio agli utenti – conclude Nesci – in maniera tale da dimostrarvi che quanto stiamo dicendo si verifica in maniera costante”.
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