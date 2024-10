“Uniti per la solidarietà in memoria di Elita” in favore dell’Hospice

Già attiva la macchina della solidarietà nel territorio reggino con le associazioni che stanno promuovendo varie iniziative per raccogliere fondi a favore dell'Hospice

Torna per il terzo anno consecutivo l’evento “Uniti per la solidarietà in memoria di Elita”, evento escursionistico che si prefigge di raccogliere fondi a favore dell’Hospice Fondazione a via delle stelle di Reggio Calabria.

Domenica 13 Ottobre il gruppo di promozione territoriale Kalabria Experience (Pro-Loco di Brancaleone) unitamente alle associazioni del territorio: CAI sez. Reggio Calabria, Ass. Rudina, Ass. Gente in Aspromonte, Aspromonte Wild, Porpatima Treking, Area51, Ass. Col tuo tempo,Ass. Vincenzo Luca Romeo, Movimundi, Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita, Le Pro-Loco: di Bruzzano Zeffirio, Bova Marina, Ferruzzano, Reggio Sud, e gli sponsor Caffè Santo Antonio, Azienda Agricola Panzera e Fioreria del Corso di Brancaleone invitano tutti coloro che desiderano contribuire all’opera dell’Hospice di Reggio Calabria a partecipare a questo evento che sarà anche un modo per ricordare Elita, una ragazza scomparsa tre anni fa che amava il trekking, la natura ed tutte le meraviglie del creato.

Gli escursionisti si daranno appuntamento Domenica 13 ottobre alle ore 09:00 a Ferruzzano Marina e partiranno alla volta di Ferruzzano Superiore fino a raggiungere il punto di partenza dell’escursione. Il Bosco di Rudina è un sito (s.i.c.) Sito di Interesse Comunitario che rappresenta un unicum sul territorio Reggino, luogo magico e intriso di storia e archeologia, con una ricca e variegata biodiversità tutta d scoprire e conoscere.

Infatti, tra le peculiarità di questo luogo sono, la presenza di numerosi palmenti rupestri dell’età Bizantina protetti da vincoli archeologici.

La giornata vedrà un percorso ad anello lungo 6.5km facile e adatto a tutti, tra boschi e stradine mulattiere che si concluderanno con un pasto offerto dall’Associazione Rudina e Azienda Agricola Panzera che ci ospiteranno.

Al termine della pranzo grazie alla collaborazione del gruppo Movimundi e Osservatorio Ambientale Diritto alla Vita verrà piantumato un albero in memoria di Elita, non prima di aver annunciato il totale del ricavato della giornata che sarà interamente devoluto all’Hospice Fondazione La via delle stelle di Reggio Calabria.

Per partecipare l’organizzazione come ogni anno ha attivato un numero telefonico 347 0844564 a cui è possibile chiamare per comunicare le adesioni.

Già attiva la macchina della solidarietà nel territorio reggino con le associazioni che stanno promuovendo varie iniziative per raccogliere fondi a favore dell’Hospice, che confluiranno in questo evento.

Per maggiori informazioni sul programma e le modalità di adesione basta visitare il sito: www.kalabriaexperience.altervista.org