Università Mediterranea e Spazioteatro presentano il nuovo Laboratorio Culturale Unirc

Giovedì 23 gennaio alle ore 11.00 saranno presentati alla stampa i locali del Laboratorio Culturale Unirc sito in Viale Roma angolo Via De Lorenzo.Un nuovo spazio culturale in città gestito dall’Università Mediterranea e ricavato da locali adibiti in passato a varie attività accademiche.Il locale ha subìto una prima sistemazione che ne garantisce la fruibilità e nel prossimo futuro sarà oggetto di un ulteriore restyling.L’apertura alle attività culturali è affidata a SpazioTeatro che nella stagione in corso affianca il Laboratorio Culturale Unirc alla storica Sala di Via S.Paolo ospitando gli spettacoli della stagione teatrale.Inaugurazione il 25 gennaio alle ore 21.00 (con replica domenica 26 alle 18.30) con la pièce teatrale “Proviamoci ancora”, diretta da Ernesto Orrico e interpretata da Stefania De Cola e Alessandro Skanderbeg; nei prossimi mesi sarà inoltre recuperato lo spettacolo “Va pensiero che io ancora ti copro le spalle” della Compagnia Scena Verticale, rinviato a dicembre scorso per le non perfette condizioni della sala.All’incontro di giovedì presso il Laboratorio Culturale Unirc parteciperanno:Isidoro Pennisi, Responsabile Laboratorio Culturale Unirc per l’Università Mediterranea, Rita Simone, Coordinamento Politiche Giovanili per l’Università Mediterranea, Gaetano Tramontana, direttore artistico SpazioTeatro.