Reggio, Open Day e Mediterranea Christmas: due eventi imperdibili

Mercoledì 4 dicembre all’Università Mediterranea di Reggio Calabria si terranno due eventi imperdibili: l’OPEN DAY di Ateneo al mattino e il Mediterranea Christmas nel pomeriggio.

L’OPEN DAY di Ateneo

Si parte alle ore 8.30 con l’OPEN DAY di Ateneo, che fino alle ore 14.00 ospiterà attività di promozione e diffusione dell’offerta formativa e dei servizi agli studenti.

L’evento, che coinvolgerà l’intera comunità dell’Università Mediterranea, si svolgerà presso la Cittadella Universitaria e prevede la partecipazione di oltre 3.500 studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado del territorio regionale. Le attività includeranno:

Lezioni interattive;

Laboratori di didattica innovativa;

Workshop e seminari tematici;

Incontri di orientamento trasversale e motivazionale.

L’OPEN DAY proporrà una giornata di vita universitaria interattiva, presentando i servizi agli studenti, le attività culturali, sportive e di intrattenimento offerte dall’Ateneo.

Mediterranea Christmas: la magia del Natale in Ateneo

Nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 21.00, l’Ateneo apre le proprie porte alla città con il Mediterranea Christmas, un evento gratuito pensato per unire le festività natalizie alle eccellenze accademiche.

L’iniziativa permetterà di:

Esplorare i Dipartimenti e Laboratori dell’Università Mediterranea;

dell’Università Mediterranea; Conoscere da vicino l’ampia offerta formativa, i progetti innovativi e i servizi dedicati agli studenti.

L’evento promette un’esperienza unica, ricca di intrattenimento, arte, cultura e sapori, con un programma straordinario.

I momenti più attesi del Mediterranea Christmas

Esibizione di Chiara Anicito: una performance di grande talento che saprà catturare il cuore del pubblico.

una performance di grande talento che saprà catturare il cuore del pubblico. Intrattenimento con Pasquale Caprì e Benvenuto Marra: comicità e simpatia per risate assicurate.

comicità e simpatia per risate assicurate. Spazio ritratto con Umberto Giampà: un angolo dedicato all’arte del ritratto, per portare a casa un ricordo speciale.

un angolo dedicato all’arte del ritratto, per portare a casa un ricordo speciale. Artisti di strada: spettacoli di giocoleria, danza e magia che riempiranno gli spazi di energia e creatività.

spettacoli di giocoleria, danza e magia che riempiranno gli spazi di energia e creatività. Esperienze di cultura immersiva virtuale: un tuffo nel futuro con tecnologie che permettono di esplorare nuovi mondi.

un tuffo nel futuro con tecnologie che permettono di esplorare nuovi mondi. Performance musicale con il violinista elettrico Andrea Casta: un’esibizione travolgente che unisce virtuosismo e tecnologia.

un’esibizione travolgente che unisce virtuosismo e tecnologia. Degustazioni e show cooking: sapori locali in collaborazione con l’ Associazione Pasticceri Reggini e l’ Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni .

sapori locali in collaborazione con l’ e l’ . Una Special Guest a sorpresa, che aggiungerà un tocco esclusivo all’evento.

Leggi anche

L’appuntamento dell’Università

Il 4 dicembre: al mattino con l’OPEN DAY per scegliere il futuro, e nel pomeriggio con il Mediterranea Christmas per celebrare insieme la magia del Natale in un contesto universitario straordinario!