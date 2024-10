Reggio, vaccini over 80 senza prenotazione: medico di base denuncia la disorganizzazione dell’ASP

L’Azienda Sanitaria Ospedaliera di via Willermin effettua vaccini anti-Covid senza previa prenotazione. La segnalazione arriva da un medico di base che ha inviato una nota all’attenzione della nostra redazione.

Vaccini anti-Covid over 80 senza prenotazione

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione inviataci da una lettrice, nonchè medico di medicina generale, sulla vicenda di un suo paziente, che recandosi all’ASP di via Willermin, senza alcuna prescrizione o inserimento in elenco ha usufruito del vaccino anti Covid.

“Sono un medico di medicina generale, e volevo segnalare l’incapacità e la disorganizzazione che impera nell’ASP di Reggio Calabria, dove chiunque decide sul da farsi in relazione anche alla campagna vaccinale. Dal testo della mia email inviata alla Dirigenza dell’unità di MG si evince quanto esplicitato, con la speranza che venga resa pubblica la situazione”.

Nel corpo della mail, la dottoressa segnala un fatto alquanto anomalo:

“Buongiorno, resto attonita di fronte al lavoro di ricerca degli ultraottantenni, su vostra richiesta, per inviarli a vaccinazione, mentre mi viene comunicato da una paziente che presentandosi all’ASP di via Willermin ha effettuato stamani il vaccino e che le hanno riferito in tale sede, che chiunque si presenti ultraottantenne può averlo. Chiedo spiegazioni in merito poiché mi avete fatto fare lavoro extra, peraltro gratis (e sono disponibilissima anche ad altro se servisse a velocizzare l immunità della popolazione) e inutile, e mi avete costretta ad occuparmi di’ una cosa che non mi compete e che è evitabile visto che basta presentarsi in via Willermin per avere il vaccino.

Vi chiedo: ma che modello di organizzazione è questo? che rispetto verso il lavoro altrui e verso i pazienti, trascurati per approntare gli elenchi richiesti, chiederne disponibilità, controllare indirizzi, inviargli i modelli da voi richiesti? Tutto ciò è grottesco”.

dr. ssa Giovanna Roschetti

La procedura ufficiale

La procedura ufficiale disposta dall’ASP prevede, infatti, che:

“In attesa che venga attivata da parte di Poste Italiane la piattaforma Regionale di prenotazione del vaccino contro SARS-Cov-2, che permetterà di effettuare con criteri di razionalità, rapidità e capillarità l’imminente fase di vaccinazione anti-Covid riservata alla fascia di popolazione di ultraottantenni secondo le priorità previste dalla pianificazione nazionale e locale, l’Azienda Provinciale di Reggio Calabria ha individuato un indirizzo unico email e dei numeri di telefono riservati ai medici di Medicina Generale per l’invio degli elenchi delle persone aventi diritto alla somministrazione del vaccino. Tali dati saranno elaborati secondo liste di equità e prossimità dal Centro Logistico Vaccinazioni dell’ASP”.

Sempre stando alla nota diffusa dall’ASP:

“In tal modo si otterrà una efficace politica di reclutamento attivo attraverso l’azione incisiva ed estesa sul territorio dei Medici di Medicina Generale, i quali sensibilizzeranno e indirizzeranno gli anziani ai punti vaccinali operativi, cui dovranno far capo, fornendo a tal fine i recapiti degli interessati all’apposito Centro Logistico Vaccinale dell’ASP, che si farà carico di contattarli e convocarli secondo le priorità previste”.