Vaccini, prima dose anche per il Presidente Spirlì – FOTO

Ha atteso pazientemente il proprio turno che è scattato proprio oggi, sabato 15 maggio, nel giorno del Family Vax Day. Il Presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. La scelta del Governatore, per la somministrazione è ricaduta sul centro vaccini del suo Comune di origine, Taurianova in provincia di Reggio Calabria.

Il presidente facente funzioni lo aveva annunciato già nei giorni scorsi, al rientro da un viaggio nella Capitale:

Questa mattina, oltre alla foto, il presidente ha postato su Facebook anche le sue considerazioni:

“E, finalmente, la prima dose è toccata anche a me. Prenotazione effettuata sulla piattaforma il 30 aprile, appuntamento per la prima dose stamattina AL CENTRO VACCINALE DI TAURIANOVA(RC). Attesa con velata agitazione come per tutti, chiacchierata rassicurante con la Tenente medico, e, infine, la tanto attesa dose di vaccino. Un ringraziamento particolare agli Ufficiali medici e Sottufficiali sanitari, nonché al responsabile del centro vaccinale, per avermi permesso di effettuare il tutto come ogni altro cittadino calabrese. Vaccinarsi non è un privilegio, ma un diritto/dovere di ogni italiano”.