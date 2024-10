L’annuncio: un ex Reggina si ritira dal calcio giocato

In amaranto nella stagione 2021-22, Vasco Regini alla Reggina non ha lasciato una grande impronta, con sole 8 presenze e la rescissione nel mese di gennaio. Attraverso i suoi canali social annuncia il ritiro dall’attività: “Ho aspettato il patentino Uefa B ma la decisione è stata presa già da giugno. È stato un cammino incredibile: questo sport mi ha dato emozioni ed insegnamenti che porterò per sempre con me. Il calcio è straordinario ad ogni livello ed età, per questo ringrazio di cuore tutte le persone che ho incontrato in questi anni. Tutti mi avete lasciato qualcosa. Continuerò a vivere il calcio in maniera diversa. Grazie Cesena, Foggia, Empoli, Sampdoria, SPAL, Napoli, Parma, Reggina, Rimini, Sestri Levante… Grazie Enrico Barilari per la fiducia e allo stesso modo al Sorrento. Grazie di cuore a tutti cuore!! Vasco“.