Versace: “I danni sull’agricoltura deve risarcirli la Regione Calabria”

Il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace puntualizza dopo l’intervento di un parlamentare leghista che aveva attribuito alla Città Metropolitana la competenza sui risarcimenti dei danni prodotti dai cinghiali sui terreni agricoli.

La Regione Calabria deve risarcire i danni causati dai cinghiali

“In Parlamento, gli esponenti della maggioranza di centrodestra, ancora dimenticano o forse disconoscono che la Città metropolitana di Reggio Calabria è l’unico Ente pubblico intermedio d’Italia al quale, ancora, non sono state conferite le funzioni, assegnate per legge, da parte della Regione.

Abbiamo ascoltato e visto, con sgomento, interventi di parlamentari della Lega che stigmatizzavano un nostro mancato risarcimento agli agricoltori reggini per i danni causati dai cinghiali sui loro terreni”. Così il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, che aggiunge: “Dispiace constatare che anche ai più alti livelli istituzionali, in questo caso in Parlamento, non si riconosca, ancora, questo assurdo ritardo, unico in Italia”.

La situazione della caccia e i limiti d’azione

“Noi – ricorda Versace – pur con i nostri limiti d’azione abbiamo comunque cercato di restare vicini agli agricoltori reggini e ai sindaci dei territori danneggiati dai cinghiali. La caccia è stata chiusa in maniera totale, nella zona 2 del territorio di Reggio Calabria, con un’ordinanza del 2 ottobre scorso, una condizione che ha limitato notevolmente le azioni di depopolamento dei cinghiali”.

Versace chiede alla Regione Calabria di intervenire

“Il risarcimento dei danni – evidenzia Versace – va quindi erogato direttamente dalla Regione Calabria. Gli agricoltori reggini attendono da anni, da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione, il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento danni da cinghiale, unico soggetto istituzionale al momento gravato dell’onere di provvedere”.

Richiesta di deleghe e fondi alla Regione Calabria