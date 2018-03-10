Una partita dallo straordinario significato, quasi “vintage”. Riavvolgendo il nastro degli ultimi anni sportivi siamo passati dallo zero assoluto, ad una realtà che si trova a lottare per un piazzamento PLAY – OFF nel difficile ed imprevedibile girone OVEST del campionato di Lega A2.

Le difficoltà? Infinite. Per chi conosce lo sport non smetteranno di presentarsi giorno dopo giorno, mese dopo mese, campionato dopo campionato. Ma ricordiamoci tutti, che “qui non si muore mai”. Biella si presenterà col roster completo e con un basket stellare, che potremo ammirare e bloccare nel fortino reggino.

Senza distrazioni la Viola affronterà il match con tutti i giocatori a disposizione di Marco Calvani per dimostrare ancora una volta che se ci crediamo non saremo mai secondi a nessuno, forse solo a noi stessi nel momento in cui non ci affidiamo alle nostre capacità dentro e fuori dal campo.

Palla a due, domenica 11 marzo 2018, alle ore 17:00 al PalaCalafiore.

Qui Reggio Calabria: le parole di coach Calvani

QUI REGGIO CALABRIA

Marco Calvani (allenatore) – “Biella è nei vertici della classifica dall’inizio della stagione, in questo momento sono secondi a pari punti con altre due squadre. Hanno fatto un percorso di assoluto rispetto, una realtà importante contro cui giocare, ben allenata e che ormai da anni si sta attestando ad altissimi livelli. Sappiamo che sarà una partita non facile, con delle insidie. Ha un suo percorso storico avendo disputato per diversi anni la massima serie. All’andata la gara fu decisa da una gran giocata di Bowers,ma sarebbe riduttivo parlare solo di lui o di Ferguson, se non hai un collettivo forte non puoi essere tra le prime della classe”.

Note – Tutti a disposizione di coach Marco Calvani.

Media – Diretta LNP TV per i possessori di LNP TV Pass, radiocronaca a cura di Radio Antenna Febea ( FM 100.3-100.6-107), replica il lunedì alle 19.00 in onda su RTV-Canale 14.

Qui Biella: Carrea e Tessitori

QUI BIELLA

Michele Carrea (allenatore) – “Oltre ai due americani Pacher e Roberts, giocatori di grande livello e continuità, la Viola ha a disposizione un roster profondo e in questo momento sta proponendo un buon basket, con una certa solidità difensiva. Dopo aver speso fatiche in Coppa Italia è sempre difficile capire gli effetti in campo alla ripresa del campionato. Noi ad esempio, l’anno scorso contro Legnano, dopo le energie di Bologna patimmo per buona parte dell’incontro… Reggio Calabria ha avuto più tempo per riposare ma questo potrebbe rivelarsi anche un fattore negativo. Sarà una partita difficile in un palazzetto storicamente duro da affrontare per tutti. Vorrei spendere due parole su Riccardo Rossato, che conosco molto bene perché l’ho visto crescere a Casalpusterlengo: sono molto contento che abbia trovato questa dimensione, da protagonista, nel campionato di Serie A2. Ci è riuscito grazie al suo grande desiderio nel volersi migliorare”.

Amedeo Tessitori (giocatore) – “Dobbiamo rimanere concentrati perché adesso inizia la fase più difficile del campionato. Ora che le energie iniziano a scarseggiare bisogna usare di più la testa. Bisogna lavorare ancora più duramente in settimana e arrivare alla domenica mentalmente pronti. Le avversarie iniziano a dare il massimo sfruttando meccanismi di gioco e punti di forza che magari a inizio stagione non tutti i gruppi avevano. Ci scontriamo con squadre molto agguerrite che vorranno dare tutto, quindi anche noi dobbiamo dare il massimo, a cominciare dalla partita di domenica a Reggio Calabria. Il calendario è tosto ma non impossibile, in passato abbiamo dimostrato grazie all’unione di saper superare momenti molto difficili. Uniti, ce la faremo anche questa volta”.

Note – Roster a completa disposizione di coach Michele Carrea.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sulla pagina LIVE presente sia sul sito ufficiale di Pallacanestro Biella sia sull’App rossoblù. I profili Facebook (PallacanestroBiella) e Twitter (PallBiella) ospiteranno aggiornamenti nel pre partita, nell’intervallo e a fine gara. L’incontro sarà in diretta su LNP TV e sulle frequenze di Radio City.

Arbitri: Beneduce, Bonfante, Chersicla

Andata: 80-82

In diretta su LNP TV Pass.