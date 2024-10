Il Vescovo di Locri, Oliva, incontra Forum Famiglia di Reggio Calabria

La particolare attenzione alla famiglia in adesione alla Dottrina sociale della Chiesa e l’impegno quotidiano della comunità ecclesiale nella difesa della famiglia quale unione di un uomo e di una donna fondata nel matrimonio, sono stati i temi trattati nel corso dell’incontro tenuto nei giorni scorsi, dal Vescovo di Locri, monsignor Francesco Oliva, con Achille Cilea e Aldo Riso, presidente e vice presidente del Forum delle Associazioni Familiari di Reggio Calabria, e Fabio Milazzo componente del direttivo regionale. Scopo dell’incontro è stato di avere favorita e incrementata nella diocesi di Locri la rete di rapporti e di relazioni tra le diverse associazioni riunite nel Forum e impegnate a sostenere la famiglia, e costruire un rapporto costante con i membri della commissione diocesana per la famiglia.

Nel colloquio, monsignor Oliva ha fatto riferimento alle parole di Papa Francesco ed ai suoi insegnamenti sulla grande relazione tra la Fede e la famiglia, primo tra tutti l’enciclica “Lumen Fidei” nella quale tra l’altro, è detto che “Il primo ambito in cui la fede illumina la città degli uomini si trova nella famiglia, all’unione stabile dell’uomo e della donna nel matrimonio”. Unione che nasce dal loro amore, “segno e presenza dell’amore di Dio”, di coniugi capaci di generare una nuova vita, “manifestazione della bontà del Creatore, della sua saggezza e del suo disegno di amore”.

Il presidente Cilea ha illustrato le attività condotte dal Forum delle Associazioni Familiari nel corso degli ultimi anni, sottolineando il fatto che “la società di oggi deve ripensare il suo modello di sviluppo soprattutto per quanto concerne il suo stesso fondamento di società civile. E’ appunto a partire dalla famiglia, che va ripensato l’assetto delle comunità locali in quanto esse sono prima di tutto reti di famiglie, cioè reti di relazioni tra famiglie”. Il presidente del Forum ha poi ricordato che lo scrittore Corrado Alvaro, agli inizi del secolo scorso, scriveva che ” …la forza della Calabria è nella sua struttura familiare: la famiglia è la sua spinta vitale, il campo del suo genio, il suo dramma e la sua poesia. I figli rappresentano un continuo atto di fede, una promessa ed una speranza”. Achille Cilea, Aldo Riso e Fabio Milazzo hanno infine, sostenuto che in Calabria la convivenza sociale “tiene” perché la famiglia “tiene”. La famiglia, in Calabria, è in difficoltà ma resiste ed il nostro impegno è teso a facilitare questa resistenza”.

L’esito dell’incontro con il Vescovo di Locri, la valutazione sulla “Giornata internazionale della famiglia”, celebrata a Roma alla fine del mese scorso , e la partecipazione a novembre alla giornata di formazione sulla famiglia e il mondo web dei social media, saranno i temi dell’incontro del Direttivo del Forum della provincia di Reggio in programma nel pomeriggio di lunedì 16 ottobre prossimo.