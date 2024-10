Vespa Club Reggio Calabria, grande successo a Castrovillari

Domenica 4 giugno, grazie all’impeccabile organizzazione del vespa Club Castrovillari, si è svolta la Rievocazione storica “Sulla via del Sale” valevole come quarta tappa del Campionato Nazionale di Rievocazioni storiche e prima del Campionato Regionale di Regolarità. In sella al più classico degli scooter si sono presentati una cinquantina di agguerriti concorrenti provenienti da tutta la Calabria e dalla Puglia che, dopo aver superato alcune prove di abilità, si sono cimentati in un impegnativo percorso di circa settanta chilometri nel cuore dell’Appenino Calabro-Lucano.

Grande successo per l’equipaggio del Vespa Club Reggio Calabria composto da Luvarà, Malavenda e Vitrioli i quali, oltre ad ottenere il primo posto nella classifica squadre, conquistano anche il gradino più alto del podio sia nella categoria Assoluti che in quella Storica grazie al Presidente Enzo Vitrioli ed un quarto e quinto posto nella categoria Vintage con Luvarà e Malavenda preceduti dagli esperti piloti di Nicotera e Lamezia Terme.

La squadra corse del Vespa Club Reggio Calabria si sta prepotentemente facendo strada nel palcoscenico delle manifestazioni nazionali riportando importanti posizionamenti e lusinghieri riconoscimenti. Tra le più recenti partecipazioni certamente da menzionare la 1.000 Km vespistica di Mantova, l’Audax dell’Agropontino, l’Audax Apulia, la Cronoscalata del Reventino, Vespa Raid del parco di Cassano delle Murge.