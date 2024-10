Caro tariffe a Natale, Oliverio a De Micheli: “In Calabria situazione intollerabile”

Il presidente della Regione Mario Oliverio ha inviato questa mattina una lettera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, sul tema del “caro tariffe” dei trasporti durante i periodi delle festività.

“Ogni anno, in corrispondenza delle festività natalizie – scrive il Presidente Oliverio – si assiste quasi impotenti ad un forte aumento delle tariffe dei trasporti. Gli aumenti riguardano principalmente i mezzi di trasporto aereo e ferroviario. In alcuni casi, come rilevato anche da una recente indagine di Federconsumatori, il prezzo dei biglietti è pari al triplo del costo sostenuto in altri periodi dell’anno”.