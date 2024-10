I viaggi con i calabresi che scaldano il cuore: il racconto di un giovane reggino

Da 24 ore su Facebook impazza il post di un giovane reggino. Lo sfondo è l’interno di un treno, una signora intenta a cercare qualcosa in una busta immensa ed in primo piano un panino. Cosa avranno di speciale? La storia che vi è dietro un semplice gesto.

I viaggi con i calabresi

Bloccati dal Covid tanti calabresi sono rimasti lontani dalla loro regione per lunghi mesi. Tanti sono tornati e stanno tornando, tanti altri, invece, dovranno pazientare e attendere ancora un po’. Rientrare in Calabria vuol dire tornare a casa, dalla famiglia, dagli amici, nella culle delle tradizioni sopite ma mai dimenticate.

E così il ragazzo che racconta agli amici di Facebook il suo viaggio da Torino a Reggio Calabria usa parole semplici per descrivere ciò che per noi è la normalità: la bellezza di essere calabresi.

“Io di Reggio Calabria. Lei di Lamezia Terme

– ‘E tu non mangi?’

– ‘Signora lasciamo stare guardi, non mi sono portato niente da Torino’

– ‘U voi nu paninu cu speck?’

– ‘Signora guardi che me lo prendo’

– ‘E pigghia pigghia, ndaiu n’atri 2′”.

La Calabria è casa

Si potrebbe affermare che non è necessario essere calabresi per offrire un panino ad uno sconosciuto in treno. I calabresi però, le donne (e le nonne) in particolare, hanno da sempre uno spirito da crocerossina impossibile da domare. Quante volte tra le mure di casa abbiamo ascoltate le persone a noi più care affermare: ‘Bellu ti viu un po’ sciupatu’.

“Incredulo. A stento trattengo le lacrime. Allungo la mano. Afferro il panino. Lei se la ride, e mi chiede se è buono. Vi lascio immaginare la mia risposta. Digiuno finito. Ma quanto amo la Calabria?”.

Testardi e spesso invadenti i calabresi hanno anche qualche pregio: quello di prendersi cura degli altri. Non importa se giovani, anziani, di mezza età, fuorisede o emigrati. La Calabria ha il potere di cambiare le persone, di unirle attraverso un filo invisibile che passa attraverso ognuno dei suoi figli sparsi nel mondo. E così, un semplice panino offerto in treno diventa un simbolo di unità.

Fonte: pagina facebook Alberto D’Agostino