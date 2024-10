Il Viceministro Cancelleri torna in Calabria per un sopralluogo

Non è la prima volta che il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti arriva in Calabria

Alle ore 14:30 del 10 febbraio 2020, il Viceministro On. Cancelleri sarà in Calabria per un sopralluogo della strada del “Medio Savuto”, nel territorio di Marcellinara (Catanzaro).

Seguirà presso Palazzo Pingitore del comune di Serrastretta (Cz) un tavolo tecnico con la presenza della Provincia di Catanzaro, sindaci del territorio e il comitato “la strada che non c’e’” per fare il punto della situazione e delineare insieme ad ANAS la progettazione dei lavori.