Villa San Giovanni, Siclari a 24h dall’inaugurazione del Porto turistico: “Probabile utilizzo già da quest’estate”

Meno di 24 ore a quello che viene presentato come l’evento più importante degli ultimi 50 anni. Domani venerdì 1 marzo, alle ore 11:00, si terrà l’inaugurazione del Molo di Sottoflutto di Villa San Giovanni. Un’opera dall’alto valore turistico che potrebbe, se gestita al meglio, smuovere ed alimentare sempre più il numero dei turisti in città e nell’intera area dello Stretto.

La visione della struttura, in questi anni, trascinava con sé commenti negativi e riflessioni amare sulla volontà della pubblica amministrazione nell’avvio di un’area che per sua natura dovrebbe essere prima di tutto al servizio dei cittadini.

Ferma da ben 16 anni, adesso il porto di Villa San Giovanni, con i suoi 300 posti, è pronto ad essere invaso da viaggiatori ed imbarcazioni di varia stazza di tipo turistico, amatoriale o sportivo.

Alla vigilia dell’evento tanto atteso, ai microfoni di CityNow, il Sindaco di Villa San Giovanni Siclari commenta il raggiungimento dell’importante risultato.

“Purtroppo come buona parte delle opere pubbliche al sud, anche il porto di Villa San Giovanni, è rimasto incastrato per tantissimi anni tra ricorsi e burocrazie. Solitamente è molto difficile sbloccare situazioni simili di contenziosi tra società appaltatrice ed enti istituzionali eppure siamo riusciti, grazie all’intero staff, formato da consiglieri e validi avvocati, a completare l’iter proponendo una transazione che è stata accettata dalla società appaltatrice”.

Tutto parte dagli anni ’90 quando, attraverso un accordo di programma, diversi enti inseriscono la realizzazione del molo di Villa San Giovanni insieme ad altri interventi. Nel 2003 iniziano finalmente i lavori con una previsione di fine lavori al 2006. Nel 2008 la società appaltatrice chiama in causa la Prefettura a seguito di anomalie riscontrate nell’area interessata chiedendo una variante mai approvata. Seguono anni di contenziosi e ricorsi.

“E’ una vittoria per i cittadini e per l’intera area dello Stretto. Il Comune ha risparmiato notevoli quantità di denaro attraverso il raggiungimento della transazione. E’ un evento straordinario al quale tutta la squadra ha dato il proprio contributo e la propria professionalità per consegnare ai cittadini l’importante opera”.

Il Molo si presenterà domani facendo bella mostra di sé. Cittadini, autorità e stampa potranno finalmente entrare nell’area e comprendere le potenzialità e i dettagli di un porto che attende però l’assegnazione di una società di gestione. Se domani si terrà l’inaugurazione ed il taglio del nastro, tuttavia non si conoscono ancora i tempi di apertura effettiva alle imbarcazioni turistiche. Quando vedremo il porto nella sua regolare attività?

“Il porto è stato già collaudato sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. In attesa della definizione del bando che verrà molto probabilmente impostato dalla Suap con il nostro supporto e quello della Capitaneria di Porto, stiamo lavorando per una gestione temporanea in modo da poterlo attivare già da quest’estate”.

Un porto turistico che si rispetti, così come avviene in tutti gli altri porti del mondo, deve avere anche una colonnina di benzina, almeno un punto ristoro con eventuali attività commerciali e negozi di attrezzatura nautica. In attesa dei passaggi successivi, altrettanto fondamentali per lo sviluppo dell’area, il Sindaco Siclari guarda avanti con ottimismo ed entusiasmo.

“Stiamo lavorando nella direzione giusta a fianco ai rappresentanti delle altre istituzioni, affrontando concretamente i temi fondamentali di sviluppo della nostra città dando massima priorità alla vocazione turistica di Villa. Vogliamo dare speranza di lavoro ai nostri giovani e a coloro che oggi non hanno occupazione. Continuo a rimanere accanto a tutti i calabresi, ai reggini ed ai villesi perché insieme dobbiamo vincere la scommessa sul futuro dei nostri giovani e delle loro famiglie”.