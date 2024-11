Villese Calcio. I presidenti si godono la loro creatura costruita per divertire.

Grande soddisfazione in casa Villese all’indomani della qualificazione ottenuta ai danni del Gallico Catona, sul campo dei rossoblù. Con il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti Calabria, l’entusiasmo regna sovrano negli ambienti neroverdi, ma il traguardo raggiunto non è altro che un incentivo per proseguire il lavoro iniziato dal 7 agosto da mister Nino Leonardis e soci, che raccolgono i frutti del loro sudore e vogliono continuare così, migliorandosi di partita in partita, sempre con il giusto approccio e la giusta determinazione, fondamentali nel loro cammino.Predica calma il presidente Egidio La Valle e gli fa eco Carmelo Favale, al quale vanno i migliori auguri per la nascita della sua nipotina. Anche Antonio Sergi preferisce andare cauto sul futuro, malgrado l’ottimismo dopo le prime uscite stagionali contro Aurora Reggio e Gallico Catona:<< Siamo soddisfatti del lavoro della squadra e del gioco espresso sinora – hanno detto Egidio La Valle e Antonio Sergi – Al tempo stesso non siamo sprovveduti e sappiamo che ancora c’è da migliorare qualcosa, essendo all’inizio della stagione non bisogna cadere nella presunzione, bensì bisogna restare con i piedi per terra, mantenendo quell’umiltà che ci ha consentito di passare il turno al cospetto del Gallico Catona. Questa è una squadra su cui noi e il mister Leonardis crediamo tantissimo, costruita per divertire e far bene contro ogni avversario. E’ normale che regni l’entusiasmo dopo un risultato del genere, ma credo che gli animi vadano smorzati, in quanto ci attende una lunga stagione, con tutte le difficoltà e le insidie che un campionato come quello di Promozione presenterà dall’inizio alla fine. Però noi, saremo pronti >>I presidenti si godono la loro creatura, elogiando il lavoro svolto sin qui da parte di tutto lo staff tecnico, sia della prima squadra che del settore giovanile, fucina di talenti e serbatoio da cui mister Leonardis attinge risorse preziose, come sottolineato dai massimi dirigenti neroverdi:<< La Villese deve i risultati conseguiti negli anni al gruppo, alla programmazione della società, alla passione e all’attaccamento alla maglia dei propri tesserati, che la vivono come una seconda pelle. L’esempio lampante arriva dalle sue radici: ieri ci siamo presentati con molti fuoriquota e nel secondo tempo ci piace sottolineare il positivo impatto di ragazzi villesi doc come Giulio Morabito e Salvatore Romano, che hanno dato il loro prezioso contributo alla causa, nei momenti decisivi della gara di Coppa Italia. Tuttavia, al di là dei nomi menzionati, la Villese consta di interessanti giovani del proprio vivaio e il nostro obiettivo è farli crescere al fianco di giocatori di esperienza >>