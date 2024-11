Villese – San Giuseppe, and. Ottavi di finale Coppa Italia Dilettanti

VILLA SAN GIOVANNI – Una Villese imbottita di giovani lascia strada al più esperto San Giuseppe, che con due gol per tempo, sempre sul finire di ciascuno, ipoteca il passaggio al turno successivo della Coppa Italia Dilettanti. Si è giocata infatti l’andata degli ottavi di finale, con ritorno previsto l’8 ottobre allo Stadio Lo Presti di Gallico Superiore. Si trattava del primo inedito derby tra la formazione dello Stretto e la frazione reggina di Villa San Giuseppe. Il ds Andrea Giugno in estate ha costruito una squadra abbastanza attrezzata per ben figurare in Promozione, dopo il ripescaggio, con giocatori di categoria, quali i fratelli Fornello, Fontana, Pizzata, Vita e gli ex amaranto Morabito (’96) e Tonino Postorino. Partita dai due volti. Primo tempo Villese in assoluto controllo della partita, più volte pericolosa dalle parti di Cullari, con Chirico che spreca dinanzi all’estremo difensore su delizioso invito dell’under Barresi (’97) e con De Maio, che su calcio di punizione colpisce in pieno la traversa, a portiere battuto. Nel San Giuseppe cresce l’intesa tra Morabito e Pizzata. Il primo, al 41′, dribbla sulla sinistra il diretto avversario e mette in mezzo un pallone invitante che Pizzata di piatto appoggia comodamente in rete su una dormita generale della retroguardia neroverde. Il primo tempo si chiude quindi con il San Giuseppe in vantaggio e la ripresa inizia esattamente con il copione del primo tempo, con Cullari protagonista a sventare la minaccia, sia su Romano che su De Maio, il quale intraprende una sfida personale con il portiere verde arancio. La Villese cala un poco di tono, il gioco si fa poco fluido e spezzettato. Molta gente con i crampi e sul finire di secondo tempo arriva il colpo del k.o. da parte di Roberto Nicolazzo, servito da Tonino Postorino: dal limite dall’area fa partire una rasoiata che trova impreparato Cambareri, il quale non riesce a deviare il pallone, che si insacca a fil di palo.