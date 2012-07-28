Vincenzo Capua Apre i Concerti di Fabrizio Moro nell’Estate 2012

Vincenzo Capua, cantautore reggino, aprirà i concerti di Fabrizio Moro a Polistena e Palmi, celebrando successi come 'E ci sei tu'. Un'estate di musica e passione

Vincenzo Capua, l’artista di apertura dei concerti del tour estivo 2012 di Fabrizio Moro. Il giovane cantautore, di origini reggine, classe 1989, autore della canzone “E ci sei tu”, che ha spopolato in radio dopo la sua partecipazione al festival di Castrocaro 2011, e di “Amore illogico” a Sanremo social, aprirà con i propri pezzi i concerti di Fabrizio Moro, il 6 agosto a Polistena, il 16 a Palmi assieme ai Canthina band e sempre a Palmi, stavolta da solo, il 21.

Un Tour Dedicato ai Migranti Africani

Al termine di queste date, Capua farà un tour dedicato ai migranti africani che approdano in Calabria e vivono a Rosarno, con tappe a Scilla e Rosarno. Il tour del giovane artista si concluderà in coincidenza di una partita a Rosarno con la nazionale italiana cantanti, in cui Capua è entrato a far parte nel 2011.