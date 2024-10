Lotto, vinti oltre 22 mila euro in provincia di Reggio Calabria

Il Lotto premia la Calabria: a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, riporta Agipronews, è stato centrato un colpo da 22.350 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 568,4 milioni dall’inizio dell’anno.

10eLotto, doppietta in Calabria: vincite per 23mila euro

Doppietta al 10eLotto in Calabria per un totale di 23mila euro: a Paola, in provincia di Cosenza, riporta Agipronews, è stato centrato un 7 Doppio Oro da 15mila euro, mentre a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, è stato realizzato un 4 Doppio Oro da 8mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,9 miliardi da inizio anno.