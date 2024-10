Viola, un altro pezzo di storia se ne va: addio a Joe Bryant

Un inizio settimana davvero dimenticare per tutti gli appassionati neroarancio. A poche ore dalla scomparsa di Gaetano Gebbia, muore anche Joe Bryant, padre di Kobe.

Ha giocato in Nba con i Philadelphia 76ers, squadra della sua città natale, e poi con i San Diego Clippers e gli Houston Rockets. È quindi sbarcato in Italia, dove ha vestito tra il 1984 e il 1991 i colori di Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia, tutte località in cui ha vissuto anche un giovanissimo Kobe, poi divenuto una delle leggende della pallacanestro.

Giocò un anno nella Viola Reggio Calabria, ovvero la stagione 86-87, con cui segnò 69 punti in una gara.

Vecchia gloria del basket italiano e americano, si è spento oggi all’età di 69 anni. Aveva recentemente sofferto un ictus, dal quale non si è mai ripreso del tutto. Joe era sopravvissuto al figlio Kobe, deceduto il 25 gennaio 2020 insieme alla nipote Gigi e altre sette persone in un incidente aereo.