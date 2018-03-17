Domenica 18 marzo alle ore 18 al PalaCalafiore, la Viola Basket dovrà dimostrare la valenza del suo gioco, espresso nel recente periodo, questa volta si presenterà una squadra dietro la posizione in classifica attualmente occupata dai neroarancio. Il pubblico del PalaCalafiore risponderà presente, riusciranno anche i ragazzi di coach Calvani a contiuare la cavalcata verso i playoff?

Ecco le dichiarazione per il sito della Lega Nazionale Pallacanestro dei protagonisti di quello che si annuncia l’ennesimo entusiasmamente match:

Qui Reggio Calabria: Calvani e Fabi

QUI REGGIO CALABRIA

Marco Calvani (allenatore) – “Latina è una buona squadra, allenata bene, sta facendo una stagione importante dove hanno colto anche risultati importanti fuori casa. La nostra visione degli avversari deve essere totale, la classifica non dice nulla, dobbiamo avere grande rispetto dell’avversario e ricordarci di quello che abbiamo fatto all’andata, dove non abbiamo vinto per merito degli avversari ma anche per nostre responsabilità. Cerchiamo la spinta dei nostri tifosi, ci hanno già dato grande senso di attaccamento, di vicinanza soprattutto quando abbiamo perso. Adesso c’è da dare l’ultima spinta,siamo nel momento più importante della stagione e sappiamo quanto loro siano un fattore per noi. Domenica ci piacerebbe superare il nostro record stagionale, ne vorrei 4.500, 4.600, anche con una sola presenza in più noi saremo contenti”.

Agustin Fabi (giocatore) – “Siamo nel momento più bello della stagione ma anche in quello più difficile, ad oggi siamo nei play off ma mancano ancora sei partite, ora dobbiamo conquistare un posto nei play off, sappiamo che qualche mese fa magari nessuno avrebbe pensato che la Viola potesse stare tra le primissime posizioni della classifica. Dobbiamo alzare l’asticella, non siamo assolutamente rilassati. Ai nostri tifosi dico di continuare a fare quello che hanno fatto fino ad ora, sostenerci perché noi abbiamo voglia di continuare a farli divertire”.

Note – Tutti a disposizione di coach Marco Calvani.

Media – Diretta streaming a cura di LNP TV per i possessori di LNP TV Pass. Radiocronaca in esclusiva su Radio Antenna Febea (FM 100.3-100.6- 107 o antennafebea.it), replica in onda il lunedì alle 19.00 su RTV Canale 14.

Qui Latina: Di Manno e Saccaggi

QUI LATINA

Giuseppe Di Manno (vice allenatore) – “La vittoria con Siena, oltre ai due punti, era importante per acquisire fiducia e serenità, con le quali dovremo affrontare la difficile trasferta di Reggio Calabria che, con 4 vittorie nelle ultime 4 partite, è una delle squadre più in forma del momento. La squadra di Calvani con una difesa molto solida e un attacco in cui i singoli vengono messi nelle condizioni di esprimersi al meglio, ha raggiunto un grande equilibrio che le ha permesso di occupare la parte alta della classifica. Sarà una partita da affrontare con coraggio, in un campo caldo e difficile, su cui giocare è sempre molto stimolante e piacevole”.

Andrea Saccaggi (giocatore) – “Domenica scorsa abbiamo conquistato un successo molto importante contro Siena che è una squadra che sta giocando molto bene, che è in forma e che ci ha messo in grande difficoltà. Siamo partiti un po’ soft nel primo periodo, poi nel secondo quarto abbiamo attuato una buona difesa e nella terza e quarta frazione la gara è stata molto combattuta. Siamo stati bravi a vincerla, a portarla a casa con i denti perché venivamo da un periodo difficile e dovevamo vincere a tutti i costi. Siamo molto contenti dell’inserimento di Alex (Ranuzzi, ndr) che ci dà energia perché è un giocatore di esperienza, sa cosa dire alla squadra anche nei momenti difficili; ha fatto sentire la sua presenza non solo in campo, ma anche nello spogliatoio. Domenica affronteremo Reggio Calabria: squadra solida che ha fatto un grande campionato e che nel match dell’andata ci aveva messo in difficoltà. Reggio ha un buon nucleo di italiani, due stranieri forti ed è ben allenata, giocheremo, quindi, con un avversario di grande valore, su un campo difficile. Per quanto ci riguarda servono vittorie per provare ad agguantare i play-off e questa sfida è importante per quello che vorremmo fare nella post-season. Dovremo sicuramente ripartire da quanto di buono fatto negli ultimi 3 quarti della gara con Siena, cercando di non farci sorprendere in difesa e giocare tranquilli in attacco, come sappiamo fare noi”.

Note – Roster al completo.

Media – Non ci sono accordi per la stagione. La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP TV Pass. Disponibili aggiornamenti in tempo reale sui canali social della società.

Arbitri, andata e diretta streaming

METEXTRA REGGIO CALABRIA – BENACQUISTA ASS. LATINA

Arbitri: Tirozzi, Wassermann, Patti

Andata: 91-93 d. 1 t.s.

In diretta su LNP TV Pass: http://bit.ly/2tOETcj