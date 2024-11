Viola Basket. Rezzano: “Ancora in corsa per i play off”

Archiviata la sconfitta contra Latina in casa neroarancio si pensa a Matera. Quest’ultima è una squadra in cerca di punti per la matematica salvezza e già ‘casa’ di due elementi della Viola. Il coach Giovanni Benedetto e l’ala grande Max Rezzano sono infatti ex della truppa lucana.

“Matera deve necessariamente fare risultato – ha dichiarato Rezzano – per conquistare la matematica salvezza che ad oggi non ha. Per me sarà sicuramente una partita particolare. Ho giocato due anni consecutivi con quella maglia disputando due ottimi campionati.

Affrontarla all’andata non è stato poi tanto particolare, ma tornare al PalaSassi dove sono stato protagonista per due stagioni avrà sicuramente per me un forte impatto emotivo”. Rezzano torna a parlare della prestazione e dell’esito del match contro Latina di sabato scorso, ricordando che la partica play off non si è ancora chiusa. “Non possiamo – ha continuato il giocatore neroarancio – permetterci certi passi falsi. Purtroppo la gara contro Latina a mio avviso è stata approcciata male da parte nostra fin dall’inizio. Abbiamo buttato al vento dei contropiedi facili e loro ne hanno approfittato.

Abbiamo fatto tesoro degli errori commessi ma adesso il nostro ostacolo si chiama Matera consapevoli che dobbiamo cercare di vincere tutte le partite che rimangono se vogliamo puntare ai play off. Quattro finali che ci vedranno sicuramente molto determinati, lo dobbiamo a noi e ai nostri sostenitori”

