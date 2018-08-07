La Viola annuncia l'ex cestista e allenatore Cesare Sant'Ambrogio come dirigente della costituenda Area Giovanile: in arrivo il progetto 'Viola in Senegal'

Con una nota stampa la Viola annuncia che Cesare Sant’Ambrogio sarà un dirigente neroarancio.

NOTA 16 • CESARE SANT’AMBROGIO DIRIGENTE VIOLA

Viola Reggio Calabria è lieta di annunciare come nuovo dirigente il dr. Cesare Sant’Ambrogio, ex cestista ed allenatore, è noto al pubblico nazionale ed internazionale in qualità di organizzatore del Trofeo Sant’Ambrogio di Reggio Calabria, giunto quest’anno alla sua 46a edizione, sempre in memoria del fratello Mario e sempre presidio condiviso di tutela dei valori dello sport.

Cesare svolgerà, sotto la supervisione dell’Area Tecnica della prima squadra ed insieme al Club Manager Mario Porto, un importante ruolo in qualità di dirigente della costituenda Area Giovanile. A tal proposito, si comunica che Viola Reggio Calabria, entro il 20 di agosto, incontrerà tutte le Società impegnate nei settori giovanili, al fine di potere individuare la sinergia più consona al progetto di consolidamento della società stessa.

Insieme al dr. Sant’Ambrogio, l’Amministratore Unico avvierà a breve il progetto sociale e sportivo “Viola in Senegal“: mediante un investimento pluriennale in Africa, si aprirà una scuola cestistica in grado di potere, in prospettiva, dotare la Viola Reggio Calabria di giovani atleti per la prima squadra. La Viola è di chi la ama.