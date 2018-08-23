Viola, effettuato il raduno in vista della nuova stagione
Raduno fatto e preparazione al via: il punto su rosa, lavori al Pianeta Viola, fideiussione, marketing e prime sottoscrizioni degli abbonamenti
23 Agosto 2018 - 09:17 | di Domenico Suraci
NOTA 38 • Viola: ciak, si gira: programma, Pianeta Modena, PalaCalafiore, fidejussione, satellizzazione, marketing, comunicazione, abbonamenti
Raduno fatto. Oggi visite mediche e via alla preparazione. Corre veloce la Viola Reggio Calabria, tanta la strada da recuperare, tanta quella da fare.
Il saluto agli atleti nella sala riunione del Pianeta Viola
Tante anche le emozioni condivise ieri sera nella sala riunione del Pianeta Viola, dove la società ha salutato gli atleti già sotto contratto (Fall in arrivo sabato 25, ndr), in doppio tesseramento e quelli aggregati.
– Sotto contratto (10): Agbogan, Alessandri, Carnovali, Fall, Fallucca, Ggurovic, Mastroianni, Nobile, Paesano e Vitale. – Doppio tesseramento (2): Ciccarello, Scialabba. – Aggregato (1): Pandolfi.
Il programma della preparazione precampionato
PROGRAMMA PRE-SEASON (mattina/pomeriggio): – 23/08 visite/preparazione – 24/08 preparazione/preparazione – 25/08 preparazione/preparazione + presentazione – 26/08 riposo/preparazione – 27/08 preparazione/preparazione – 28/08 preparazione/preparazione + visita Taurianova Kings Basketball – 29/08 riposo/preparazione + shooting foto LNP – 30/08 preparazione/preparazione – 31/08 preparazione/preparazione
VARIE MONDO VIOLA
- Pianeta Viola: proseguono senza sosta i lavori di manutenzione straordinaria (circa 30.000,00 €), in attesa di notizie dalla Città Metropolitana (termine concessione provvisoria 6 ottobre)
- PalaCalafiore: preventivi parquet ed area hospitality arrivati, circa 10.000,00 € (in attesa di notizie dal Comune circa possibilità di gestione triennale)
– Fidejussione LNP: solo nella giornata di ieri la Camera di Commercio di Reggio Calabria ha evaso (domanda inviata il 6 di luglio 2018) pratica di cambio amministratore Viola Reggio Calabria. Il dr. Coppolino, è dal 22 agosto 2018 ufficialmente Amministratore Unico della Viola. Si procederà adesso con quanto previsto
- Satellizzazione: concluso giro esplorativo delle diverse Società. Entro metà settembre sarà resa nota decisione
- Marketing: partita la campagna partnership, a breve primi aggiornamenti sulla tipologia delle collaborazioni sottoscritte
- Comunicazione: procede a ritmi serrati la pianificazione, organizzazione ed implementazione di figure altamente specializzate nel team (videomaker, fotografo, social media manager, stagista)
- Campagna abbonamenti/rinnovi 2017-18 (aggiornamento al 23/08, giorni apertura nr. 2): – nr. 26 parterre centrale – nr. 5 parterre laterali – nr. 33 2° anello – nr. 3 curva CMR TOT. nr. 67
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