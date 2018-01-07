Cronaca quarto per quarto della sfida del PalaBarbuto tra Cuore Napoli Basket e MetExtra Viola Reggio Calabria, con tabellino e prossimo turno

La MetExtra Viola Reggio Calabria si presenta al PalaBarbuto di Napoli con fame di vittoria. Il roster è al completo.

Primo quarto: Roberts subito protagonista

Nel primo quarto Chris Roberts è stratosferico, le sue triple sono micidiali, fanno subito la differenza. La Viola difende ottimamente, anche Pacher e Rossato realizzano punti importanti.

Nell’ultima parte del primo quarto gioco Napoli produce gioco, difende bene ed approfittando degli errori dei reggini si porta sul 17 a 17. E’ Mascolo con un canestro allo scadere che fissa il punteggio sul 19 a 17 sorpassando i neroarancio.

Il secondo quarto inizia come il primo però la Viola gestisce meglio il vantaggio acquisito e riesce a contenere Napoli nella seconda parte del quarto. All’intervallo lungo il risultato è di 28 a 40 per i reggini.

Il terzo quarto: Napoli prova a rientrare

Il terzo quarto inizia con numerosi errori da parte di entrambe le compagini. La prima squadra a sbloccarsi è Napoli che si riporta sotto riducendo il proprio svantaggio fino al – 6. Le tre palle perse dei partenopei permettono alla Viola di riorganizzarsi.

Sul finale del terzo quarto un fallo alla panchina favorisce la Viola che tra tiri liberi e rimesse a proprio favore si riporta sul +10.

Una fantastica penetrazione di Roberts ed una tripla portano di i reggini sul +15. I ragazzi di coach Russo approfittano dei numerosi errori dei neroarancio e riaprono nuovamente il match fissando il punteggio sul 48 a 56 prima dell’ultimo quarto.

Gli ultimi dieci minuti

Nei dieci minuti finali, si alza il livello difensivo e cambio il trend di Napoli che punto dopo punto si riporta a soli 6 punti a 6 minuti allo scadere del match dalla Viola. E’ Rossato che spezza il ritmo ai partenopei conquistando una palla più che rovente e passandola a Pacher che realizza facilmente.

Gli ultimi minuti sono nervosi, molti errori da entrambe le parti, la Viola gestisce il vantaggio e porta a casa i primi due punti in trasferta del campionato e chiude il girone d’andata a quota 14.

Prossimo turno domenica 14 gennaio al Pala Calafiore contro Tortona.

Il tabellino

CUORE NAPOLI BASKET – METEXTRA REGGIO CALABRIA 64 -74 (19-17, 9-23, 20-16, 16-18)

Cuore Napoli Basket: Kerry Carter 19 (2/7, 4/11), Guglielmo Caruso 16 (6/7, 0/0), Stefan Nikolic 13 (6/8, 0/2), Bruno Mascolo 10 (3/7, 0/3), Mattia Mastroianni 2 (0/3, 0/2), Nikolay Vangelov 2 (1/3, 0/0), Matteo Fioravanti 2 (0/0, 0/2), Roberto Maggio 0 (0/1, 0/1), Gennaro Sorrentino 0 (0/1, 0/1), Alessio Ronconi 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0), Melsahn Basabe 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Guglielmo Caruso, Stefan Nikolic, Bruno Mascolo 7) – Assist: 13 (Bruno Mascolo 4)

Metextra Reggio Calabria: Chris Roberts 29 (3/4, 6/8), Andrew joseph Pacher 27 (8/13, 0/2), Riccardo Rossato10 (2/3, 0/1), Agustin Fabi 3 (1/4, 0/4), Lorenzo Caroti 3 (0/1, 1/4), Celis Taflaj 2 (1/1, 0/1), Patrick Baldassarre 0 (0/3, 0/3), Marco Passera 0 (0/2, 0/1), Lorenzo Benvenuti 0 (0/0, 0/0), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 32 – Rimbalzi: 34 11 + 23 (Andrew joseph Pacher 14) – Assist: 11 (Agustin Fabi 4)